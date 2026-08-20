Тисячі людей вже постраждали: отруйні істоти заполонили пляжі Європи (відео)

Пляжі Європи цього літа заполонили отруйні морські істоти, які нагадують медуз. Йдеться зокрема про "португальських корабликів", появу яких у великій кількості фіксують біля узбережжя Франції та Іспанії.

Як йдеться в матеріалі Financial Times, останніми тижнями влада прибережних районів Європи почала частіше попереджати туристів про небезпеку у воді. Португальські кораблики зазвичай живуть у теплих тропічних водах, але цього літа їх помітили на багатьох європейських пляжах.

Зовні ці істоти справді нагадують медуз — вони мають напівпрозорий плавник блакитного, фіолетового або рожевого кольору, який тримається над поверхнею води. Під водою знаходяться довгі щупальця, які можуть сягати близько 30 метрів, і саме вони є небезпечними для людей.

Зокрема, щупальця містять отруйні клітини, за допомогою яких "португальські кораблики" ловлять здобич, а якщо людина торкнеться їх — може відчути сильний біль та навіть зазнати травм.

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Особливо багато таких випадків цього літа зафіксували на баскському узбережжі Франції. За останні два тижні там повідомили про понад 1000 ужалень. Через появу цих істот влада Аркашона на початку серпня навіть ненадовго заборонила купатися на одному з головних пляжів.

Попередження також оголосили в іспанському Сан-Себастьяні та французькому регіоні Піренеї-Атлантичні. На деяких пляжах встановлювали спеціальні прапори з фіолетовими позначками, щоб люди розуміли, що у воді є небезпечні морські істоти.

Дослідниця французького океанографічного інституту Ifremer Ельвіре Антажан розповіла, що португальські кораблики стали з’являтися біля атлантичного узбережжя Франції набагато частіше. Раніше їх могли бачити приблизно раз на сім-вісім років, а тепер вони з’являються практично щороку.

"Ми бачимо їх дедалі більше", — сказала вона.

За останні два роки вчені також помічали велику кількість молодих "португальських корабликів". Одним із пояснень їхньої появи, на думку дослідників, може бути підвищення температури води в Північній Атлантиці та Біскайській затоці. Водночас цього року масова поява цих істот збіглася з дуже високими температурами морської води в Європі.

Дослідники з World Weather Attribution заявили, що такі високі температури в європейських морях практично неможливо пояснити без глобального потепління. За їхніми розрахунками, через зміну клімату температура в Середземному морі була приблизно на 2 градуси вищою, ніж могла б бути без впливу глобального потепління. У районі Біскайської затоки та Піренейського півострова цей вплив становив близько 1,4 градуса а в районі Ірландського моря та Ла-Маншу — приблизно 1,3 градуса.

Дослідники вже давно помічають, що деякі види медуз у Середземному морі стали з’являтися значно частіше. Наприклад, бузкова медуза тепер може щороку утворювати великі скупчення, хоча раніше таке траплялося лише раз на кілька десятиліть.

Вчені припускають, що однією з причин може бути потепління морської води. Медузи добре переносять високі температури, а під час морських хвиль спеки їхня кількість у деяких випадках навіть зростає. Водночас інші морські тварини через сильну спеку можуть масово гинути.

Морський еколог Джон Бруно з Університету Північної Кароліни пояснив, що медузи також можуть виживати у воді з низьким рівнем кисню та невеликою кількістю поживних речовин. Крім того, їм може допомагати скорочення кількості природних хижаків через надмірний вилов риби.

Втім, вчені поки не готові говорити про прямий зв’язок між глобальним потеплінням і збільшенням кількості медуз. На їхню чисельність впливають і інші фактори — морські течії, вітер, температура та кількість їжі у воді.

Точно визначити, скільки медуз перебуває в морі, також складно. Тому дослідники часто отримують інформацію про великі скупчення від туристів, рятувальників та місцевих жителів. До того ж різні види медуз по-різному реагують на тепло: одні люблять теплу воду, а інші можуть з’являтися біля берегів навіть через кілька місяців після спеки.

Наприклад, біля Марселя цього року медуз було небагато. Професорка Університету Екс-Марсель Дельфін Тібо пояснила, що на це могли вплинути сильні вітри Містраль. Водночас вона зазначила, що великі скупчення медуз можуть залишатися далеко від берега.

"Є мало прямих доказів зв’язку між зміною клімату та медузами, але багато непрямих — через зміни температури та морських течій", — пояснила Тібо.

Окремо вчені досліджують ситуацію з "португальськими корабликами". У районі французького Аркашона вони намагаються зрозуміти, чому ці отруйні істоти стали з’являтися біля узбережжя значно частіше. Для цього дослідники стежать за температурою води, вітрами та морськими течіями.

Що відомо про "португальських корабликів" та чим вони небезпечні

"Португальський кораблик" насправді не є однією твариною — це колонія організмів, які живуть разом і виконують різні функції. Одні забезпечують рух, інші ловлять їжу, а треті відповідають за розмноження. Іноді вони збираються у величезні групи, які можуть налічувати понад тисячу особин.

Для людей контакт із португальським корабликом зазвичай не смертельний, однак його щупальця можуть завдати серйозних травм. Приблизно 10% людей після ужалення потребують лікування в лікарні.

Цього літа вже були такі випадки. Одна молода жінка після контакту з "корабликом" отримала шрами на обличчі. Також постраждав досвідчений рятувальник, який зіткнувся з цією істотою під час ранкового плавання і потребував допомоги колег.

Варто зауважити, що "португальських корабликів" останніми роками помічають не лише біля берегів Франції та Іспанії. Їх також фіксували біля узбережжя Великої Британії, зокрема на півночі країни.

Усе це відбувається на тлі рекордного потепління океану. Ба більше, на ситуацію може впливати й Ель-Ніньйо — природне явище в Тихому океані, яке здатне тимчасово посилювати глобальне потепління. За прогнозами американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, нинішній період Ель-Ніньйо може тривати до травня 2027 року.

Також Фокус писав, що біля узбережжя Криту рибалка витягнув з води рибу завдовжки приблизно 50 сантиметрів, яка є одним із найнебезпечніших видів Середземномор'я, адже вона має потужні щелепи та є дуже отруйною.

Раніше повідомлялося, що смертельно отруйна риба-фугу вже дісталася Чорного моря та трапляється біля берегів України. Екологи попереджають, що через потепління вона може поширюватися й надалі, становлячи небезпеку для морської фауни, рибалок і людей.