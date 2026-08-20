В Санкт-Петербурге нашли мертвым музыканта известной группы: что произошло

Тело бас-гитариста рок-группы "Кукрыниксы" нашли у Васильевского острова. Рядом лежали топор и его отрубленная рука.

Сейчас выясняются все обстоятельства смерти. Предварительно установлено, что тело принадлежит 45-летнему музыканту Дмитрию Оганяну, сообщает российский канал SHOT.

Дмитрий играл на бас-гитаре в "Кукрыниксах", группу основал Алексей Горшенев — младший брат лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева.

Мужчину обнаружили в нескольких метрах от Васильевского острова, неподалеку от пассажирского порта, а рядом на берегу лежали топор и отсеченная рука . Одет он был только в футболку и трусы.

Оганян пришел в "Кукрыниксы" в 2001 году и оставался в группе до ее распада в 2018-м. После этого он выступал в "Бригадном Подряде" под псевдонимом "Вагон", а также записывал партии для других музыкантов. Он автор песен "Феникс" и "Наше время".

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По одной из версий следствия он сам мог отрубить себе руку, а потом утопиться.

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