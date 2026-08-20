У Санкт-Петербурзі знайшли мертвим музиканта відомого гурту: що сталося

Тіло бас-гітариста рок-гурту "Кукринікси" знайшли біля Василівського острова. Поруч лежали сокира та його відрубана рука.

Наразі з’ясовуються всі обставини смерті. Попередньо встановлено, що тіло належить 45-річному музиканту Дмитру Оганяну, повідомляє російський канал SHOT.

Дмитро грав на бас-гітарі в гурті "Кукриникси", засновником якого був Олексій Горшенєв — молодший брат лідера гурту "Король і Шута" Михайла Горшенєва.

Чоловіка виявили за кілька метрів від Василівського острова, неподалік від пасажирського порту, а поруч на березі лежали сокира та відрубана рука. Він був одягнений лише у футболку та труси.

Оганян приєднався до гурту "Кукринікси" у 2001 році й залишався в ньому до його розпаду у 2018-му. Після цього він виступав у "Бригадному Підряді" під псевдонімом "Вагон", а також записував партії для інших музикантів. Він є автором пісень "Фенікс" і "Наш час".

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За однією з версій слідства, він міг сам відрубати собі руку, а потім втопитися.

Нагадаємо, що у 2023 році в Ярославській області РФ загинув відомий російський музикант, співзасновник популярного гурту Cream Soda. 35-річний Дмитро Свіргунов провалився під лід, коли вирішив перейти Волгу.

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