На Сахалине самолет Ан-3 совершил жесткую посадку: на борту были семеро людей (фото)

В селе Зональное на Сахалине самолёт Ан-3 совершил жёсткую посадку при попытке взлететь. Из-за технической неисправности самолёт загорелся, но все семь человек на борту не пострадали.

Об этом сообщили в МЧС Сахалинской области.

По уточнённым данным, в самолёте находились пять сотрудников авиационной охраны и два пилота. Они планировали провести тренировочные спуски.

Пожар возник во время попытки взлёта. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, а в 12:40 пожар был полностью потушен на площади 72 квадратных метра.

Место падения самолета Фото: Мчс росиии

На месте работали 12 сотрудников пожарно-спасательной службы и три единицы техники.

По сообщениям российских СМИ, самолёт Ан-3 принадлежит лесоохранной авиации, а не Военно-воздушным силам РФ. На Сахалине такие самолёты используются для охраны лесов, в частности для подготовки и высадки авиапожарных.

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Что известно об Ан-3

Ан-3 — лёгкий многоцелевой самолёт, созданный на базе Ан-2. Его используют для перевозки пассажиров и грузов, проведения сельскохозяйственных работ и решения других задач, в частности в районах с необорудованными взлётно-посадочными полосами.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон с взрывным устройством. Из-за этого инцидента работу аэропорта временно приостановили, а на место вызвали саперов для обезвреживания устройства.

Во время закрытия взлетно-посадочной полосы один из грузовых самолетов совершил второй круг. Примерно в шести километрах от аэропорта он столкнулся с неизвестным объектом, после чего благополучно приземлился в Ганновере. Там на борту обнаружили незначительные повреждения.

16 июня в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Самолет потерпел крушение во время выполнения боевой задачи.