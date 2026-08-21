На Сахаліні літак Ан-3 здійснив жорстку посадку: на борту були семеро людей (фото)

У селі Зональне на Сахаліні літак Ан-3 здійснив жорстку посадку під час спроби злетіти. Через технічну несправність повітряне судно загорілося, але всі семеро людей на борту не постраждали.

Про це повідомили в МНС Сахалінської області.

За уточненими даними, у літаку перебували п’ятеро співробітників авіалісоохорони та двоє пілотів. Вони планували здійснити тренувальні спуски.

Пожежа виникла під час спроби зльоту. Рятувальні служби оперативно прибули на місце події, а о 12:40 займання повністю ліквідували на площі 72 квадратних метри.

Місце падіння літака Фото: МНС Росії

На місці працювали 12 співробітників пожежно-рятувальної служби та три одиниці техніки.

За повідомленнями російських ЗМІ, літак Ан-3 належить авіалісоохороні, а не Повітряним силам РФ. На Сахаліні такі літаки використовують для охорони лісів, зокрема для підготовки та висадки авіапожежних.

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Що відомо про Ан-3

Ан-3 — легкий багатоцільовий літак, створений на базі Ан-2. Його використовують для перевезення пасажирів і вантажів, сільськогосподарських робіт та інших завдань, зокрема в районах із необлаштованими злітно-посадковими смугами.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із вибуховим пристроєм. Через інцидент роботу аеропорту тимчасово зупинили, а на місце викликали саперів для знешкодження пристрою.

Під час закриття злітно-посадкової смуги один із вантажних літаків пішов на друге коло. Приблизно за шість кілометрів від аеропорту він зіткнувся з невідомим об’єктом, після чого безпечно приземлився в Ганновері. Там на борту виявили незначні пошкодження.

16 червня на Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Літак зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання.