Известный лоукостер начал искать бортпроводников старше 50 лет

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet начала набирать на вакансии бортпроводников людей возрастом от 50 лет, объясняя это тем, что их жизненный опыт и знания принесут много пользы.

С 2022 года число сотрудников бортовых экипажей старше 50 лет выросло на 127%. Сейчас к этой возрастной группе относятся около 12% из примерно 8 тысяч бортпроводников компании, а число сотрудников старше 60 лет выросло почти в четыре раза, пишет The Independent.

Поэтому в сентябре EasyJet открывает набор на несколько сотен вакансий для людей в возрасте 50+. Это позволит людям попробовать себя в новой профессии или вернуться на работу с пенсии.

Исследование, проведенное авиакомпанией, показало, что большинство людей, сменивших карьеру после 50 лет, стали чувствовать себя счастливее.

В EasyJet добавили, что многие желающие стать бортпроводниками часто не осмеливались присылать свое резюме, опасаясь, что им откажут в силу возраста, отдав предпочтение молодежи.

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Майкл Браун, директор по обслуживанию бортпроводников ЕasyJet, заявил, что найм все большего количества зрелых сотрудников показывает, что карьеру можно строить в любом возрасте.

"Мы хотим, чтобы больше людей старше 50 лет подавали заявки, поскольку они не только обладают необходимыми навыками для успешной карьеры в EasyJet, но и богатым жизненным опытом, который ценят как наши клиенты, так и коллеги, и который лежит в основе превосходного сервиса, которым славятся наши бортпроводники", — подчеркнул он.

Набор персонала проводится на фоне предстоящей покупки EasyJet частной инвестиционной компанией Apollo за 5,7 миллиарда фунтов стерлингов после того, как конкурирующий претендент Castlelake отказался от участия в борьбе за лоукостер.

EasyJet была основана сэром Стелиосом Хаджи-Йоанну в 1995 году как бюджетная альтернатива British Airways, и с тех пор расширилась до одной из крупнейших сетей в Европе.

Напомним, пассажир выдавал себя за пилота для бесплатных полетов.

Также сообщалось, что стюардесса частного самолета удивила своей зарплатой.