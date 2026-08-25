Відомий лоукостер почав шукати бортпровідників віком від 50 років

Британська бюджетна авіакомпанія EasyJet почала набирати на вакансії бортпровідників людей віком від 50 років, пояснюючи це тим, що їхній життєвий досвід та знання принесуть багато користі.

З 2022 року кількість співробітників бортових екіпажів віком від 50 років зросла на 127%. Зараз до цієї вікової групи належать близько 12% з приблизно 8 тисяч бортпровідників компанії, а кількість співробітників, старших за 60 років, зросла майже в чотири рази, пише The Independent.

Тому у вересні EasyJet відкриває набір на кілька сотень вакансій для людей віком 50+. Це дозволить людям спробувати себе у новій професії чи повернутися на роботу з пенсії.

Дослідження, проведене авіакомпанією, показало, що більшість людей, які змінили кар'єру після 50 років, стали почуватися щасливішими.

У EasyJet додали, що багато бажаючих стати бортпровідниками часто не наважувалися надсилати своє резюме, побоюючись, що їм відмовлять через вік, віддавши перевагу молоді.

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Майкл Браун, директор з обслуговування бортпровідників ЕasyJet, заявив, що найм все більшої кількості зрілих співробітників показує, що кар'єру можна будувати у будь-якому віці.

"Ми хочемо, щоб більше людей старше 50 років подавали заявки, оскільки вони не тільки мають необхідні навички для успішної кар'єри в EasyJet, але й багатий життєвий досвід, який цінують як наші клієнти, так і колеги, і який лежить в основі чудового сервісу, яким славляться наші бортпровідники", — підкреслив він.

Набір персоналу проводиться на тлі майбутньої купівлі EasyJet приватною інвестиційною компанією Apollo за 5,7 мільярда фунтів стерлінгів після того, як конкуруючий претендент Castlelake відмовився від участі у боротьбі за лоукостер.

EasyJet була заснована сером Стеліосом Хаджі-Йоанну в 1995 році як бюджетна альтернатива British Airways, і з тих пір розширилася до однієї з найбільших мереж в Європі.

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