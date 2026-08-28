Арестовича приговорили в России к 11 годам колонии: в чем его обвиняют

В РФ бывшему советнику аппарата Президента Украины Алексею Арестовичу заочно назначили 11 лет лишения свободы за пост об ударе России по Краматорску и призыв "начать против врага тотальную железнодорожную войну".

Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Дело рассмотрели за один день в закрытом режиме для "обеспечения безопасности участников процесса". Российские прокуроры просили для Арестовича 15 лет колонии, сообщает "Медиазона".

В сообщении говорится, что поводом для возбуждения дела стали видеозаписи от 17 марта 2022 года, на которых Арестович призывает "устроить тотальную железнодорожную войну" против России на оккупированных территориях. Кроме того, в деле фигурирует публикация бывшего украинского политика от 8 апреля 2022 года об ударе России по вокзалу в Краматорске.

Согласно приговору, первые три года Арестович должен провести в тюрьме. Ему также назначили четырехлетний запрет на администрирование сайтов.

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Таким образом, Арестовича признали виновным в распространении "фейков" о российской армии и в призывах к терроризму. Кроме того, Арестовича внесли в российский список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга ещё в мае 2023 года. А в феврале 2024 года его заочно арестовали.

Напомним, что Алексей Арестович в январе 2023 года покинул пост советника главы Офиса президента Украины, а затем выехал из страны. В Украине в отношении Арестовича возбудили два уголовных дела. В мае 2025 года Владимир Зеленский ввёл санкции против Арестовича.

Кроме того, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович "засветился" с российской телеведущей и политиком Ксенией Собчак в Лондоне. На видео, распространившемся в сети, они идут по улице в окружении съемочной группы.