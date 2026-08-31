"Кровавая неделя" в Чикаго: серия перестрелок привела к гибели троих и ранению 35 людей (видео)

В Чикаго за последнюю неделю произошла серия массовых стрельб. По данным местной полиции, за это время погибли три человека, а 35 получили ранения в результате массовых стрельб

В популярном на юге городе Вашингтон-Парк произошла очередная массовая стрельба, в результате которой погиб один человек, ещё 14 получили ранения. Об этом сообщает CBS Chicago.

По данным полиции, инцидент произошёл около 23:37 в субботу во время массового скопления людей возле Cottage Grove Avenue, когда правоохранители пытались разогнать толпу. По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по людям, находившимся в парке.

Среди пострадавших — мужчины и женщины в возрасте от 21 до 47 лет, часть из них получила ранения в ноги, руки, грудь и плечи. По крайней мере одна 47-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, тогда как у большинства других пострадавших, по данным полиции, состояние стабильное или удовлетворительное.

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Очевидцы рассказали, что во время пикника внезапно раздались выстрелы, после чего люди начали разбегаться. Депутат местного конгресса Жанетт Тейлор назвала стрельбу особенно циничной, поскольку нападавший открыл огонь прямо по толпе, когда люди собрались на ежегодном пикнике, который организуют жители ранее снесенного комплекса Robert Taylor Homes.

Полиция сообщила о задержании одного человека и изъятии оружия. Свидетели также рассказали правоохранителям о возможном наличии у одного из подозреваемых винтовки AR-15.

Массовые перестрелки в Чикаго: в чём причина

Массовая стрельба в Вашингтон-парке стала лишь одним из многочисленных подобных инцидентов в Чикаго в течение выходных. Как сообщает телеканал CBS, с вечера пятницы до утра понедельника в городе в результате стрельбы погибли по меньшей мере три человека, ещё 35 получили ранения; возраст пострадавших составлял от 15 до 73 лет.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что власти будут и дальше бороться с незаконным оборотом оружия и вкладывать средства в программы по предотвращению насилия и оказанию помощи пострадавшим. Причины и обстоятельства стрельбы в Вашингтон-парке устанавливают правоохранительные органы, а подозреваемые в нападении пока официально не названы.

Американские эксперты и правоохранители отмечают, что высокий уровень перестрелок в Чикаго связан с рядом факторов. К ним относятся высокий уровень нелегального оборота оружия, личные и групповые конфликты между бандами и молодежью, а также низкий уровень жизни в ряде районов города.

В штате Иллинойс, как отмечают местные СМИ, законодательство является одним из самых жестких в США в отношении права на свободное владение оружием. Поэтому, как отмечают эксперты, речь идет об активном использовании нелегального оружия.

Ранее Фокус сообщал о том, как произошла стрельба возле ресторана быстрого питания в США. В американском городе Твин-Фолс (штат Айдахо) произошла массовая стрельба возле ресторана In-N-Out Burger, погибли три человека, а полиция ликвидировала нападавшего.

Впоследствии стало известно, что подросток устроил массовую стрельбу в Таиланде. На данный момент полиция сообщает о девяти жертвах: семеро погибли в школе, включая стрелка.