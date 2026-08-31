"Кривавий тиждень" у Чикаго: серія стрілянин призвела до 3 загиблих і 35 поранених (відео)

У Чикаго протягом останнього тижня сталася низка масових стрілянин. За даними місцевої поліції, за цей час загинуло троє осіб, а 35 постраждали внаслідок масшутингів.

У популярному на півдні місті Вашингтон-парку сталася нова масова стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина, ще 14 отримали поранення. Про це повідомляє CBS Chicago.

За даними поліції, інцидент стався близько 23:37 у суботу під час масового зібрання біля Cottage Grove Avenue, коли правоохоронці намагалися розосередити натовп. За попередніми даними, невідомі відкрили вогонь по людях, які перебували в парку.

Серед постраждалих — чоловіки та жінки віком від 21 до 47 років, частина з них отримала поранення в ноги, руки, груди та плечі. Щонайменше одна 47-річна жінка перебуває у важкому стані, тоді як більшість інших потерпілих, за даними поліції, мають стабільний або задовільний стан.

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Очевидці розповіли, що під час пікніка раптово пролунали постріли, після чого люди почали тікати. Депутатка місцевого конгресу Жанетт Тейлор назвала стрілянину особливо цинічною, оскільки нападник відкрив вогонь просто по натовпу, коли люди зібралися на щорічному пікніку, який організовують мешканці раніше знесеного комплексу Robert Taylor Homes.

Поліція повідомила про затримання однієї людини та вилучення зброї. Свідки також розповідали правоохоронцям про можливу наявність у одного з підозрюваних гвинтівки AR-15.

Масові стрілянини в Чикаго: в чому причина

Масова стрілянина у Вашингтон-парку стала лише одним із численних подібних інцидентів у Чикаго протягом вихідних. Як вказує телеканал CBS, з вечора п’ятниці до ранку понеділка в місті внаслідок стрілянини загинули щонайменше троє людей, ще 35 отримали поранення; вік постраждалих становив від 15 до 73 років.

Мер Чикаго Брендон Джонсон заявив, що влада продовжить боротися з незаконним обігом зброї та інвестувати в програми запобігання насильству й допомогу постраждалим. Причини та обставини стрілянини у Вашингтон-парку встановлюють правоохоронці, а підозрюваних у нападі наразі офіційно не названо.

Американські експерти та правоохоронці зазначають, що високий рівень шутингів у Чикаго пов'язаний з низкою факторів. До них відносять високий рівень нелегального обігу зброї, особисті та групові конфлікти між бандами та молоддю, а також невисокий рівень життя в низці районів міста.

В штаті Іллінойс, як вказують місцеві ЗМІ, законодавство є одним із найжорсткіших у США щодо набуття права вільного володіння зброєю. Тому, резюмують експерти, мова йде про активне використання нелегальних "стволів".

Раніше Фокус повідомляв про те, як сталася стрілянина біля фаст-фуду в США. У американському місті Твін-Фолс (штат Айдахо) сталася масова стрілянина поблизу ресторану In-N-Out Burger, загинуло троє людей, а поліція ліквідувала нападника.

Згодом стало відомо, що підліток влаштував масовий розстріл у Таїланді. Наразі поліція повідомляє про дев’ять жертв: семеро загинули в школі, включаючи стрільця.