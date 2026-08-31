Вместо пожизненного: финский суд смягчил приговор лидеру "Русича" за военные преступления в Украине

Апелляционный суд Хельсинки смягчил приговор бывшему заместителю командира группы "Русич" Яну Петровскому с пожизненного заключения до 12,5 лет за военные преступления.

Суд первой инстанции признал его виновным в нападении на украинских военных в Луганской области в 2014 году, в ходе которого погибли 22 украинских военнослужащих, сообщает Yle.

В свою очередь, апелляционный суд смягчил наказание Войслава Тордена (Яна Петровского) с пожизненного заключения до 12 лет и 6 месяцев, признав его виновным лишь в совершении трёх военных преступлений в Украине вместо четырёх.

Такое решение было принято после того, как защита Петровского обжаловала первоначальный приговор.

Апелляционная инстанция постановила, что доказательства по делу не позволяют однозначно утверждать, что Ян Петровский лично застрелил раненых украинских военных, а также что его можно назвать главным виновником всего этого. Поэтому суд признал, что он частично ответственен за эти преступления как участник событий.

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Кроме того, апелляционная инстанция не признала военным преступлением тот факт, что одному из украинских военнослужащих вырезали на щеке символ группировки "Русич".

В итоге суд постановил, что доказательства следствия свидетельствуют о поверхностном характере ранения и что оно якобы не соответствует критериям тяжких физических или моральных страданий, которые могли бы служить основанием для квалификации данного эпизода дела как военного преступления.

Напомним, что в марте 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в совершении четырёх военных преступлений.

Ранее сообщалось, что после ареста Петровского в Финляндии в ДШРГ "Русич" угрожали прекратить выполнение боевых задач, поскольку Россия не может защитить своих бойцов.