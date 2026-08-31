Замість довічного: фінський суд пом'якшив вирок лідеру "Русича" за воєнні злочини в Україні

Апеляційний суд Гельсінкі помʼякшив вирок ексзаступнику командира групи "Русич" Яну Петровському з довічного увʼязнення до 12,5 року за воєнні злочини.

Суд першої інстанції визнав його винним у нападі на українських військових у Луганській області у 2014 році, під час якого загинули 22 українські військовослужбовці, пише Yle.

Натомість апеляційний суд скоротив покарання Воїславу Тордену (Яну Петровському) з довічного ув'язнення до 12 років і 6 місяців, визнавши його винним лише у трьох воєнних злочинах в Україні замість чотирьох.

Таке рішення було ухвалено після того, як захист Петровського оскаржив початковий вирок.

Апеляційна інстанція вирішила, що докази у справі не дозволяють однозначно стверджувати, що Ян Петровський сам особисто застрелив поранених українських військових, а також, що його можна назвати головним винуватцем за все це. Тож суд визнав, що він частково відповідальний за ці злочини, як учасник подій.

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Крім того, апеляція не визнала воєнним злочином те, що одному з українських військових вирізали на щоці символ угруповання "Русич".

У підсумку суд прийняв рішення, що докази слідства свідчать про поверхневий характер поранення і воно нібито не відповідає критеріям тяжких фізичних чи моральних страждань, які б були підставою для кваліфікації цього епізоду справи у воєнний злочин.

Нагадаємо, що в березні 2025 року Окружний суд Гельсінкі засудив його до довічного ув'язнення, визнавши винним у чотирьох воєнних злочинах.

Раніше повідомлялося, що після арешту Петровського у Фінляндії в ДШРГ "Русич" лякали, що припиняють виконання бойових завдань, бо Росія не може захистити своїх бійців.