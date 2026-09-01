Стрельба и тройное убийство в тире: в Черногории объявили о масштабных поисках россиянина

В Черногории продолжается масштабная операция с привлечением военной авиации и спецподразделений, в ходе которой правоохранительные органы пытаются задержать 30-летнего гражданина России Михаила Шабунина. Россиянин подозревается в совершении тройного убийства местных жителей.

Накануне, 31 августа, Шабунин пришёл в качестве посетителя в стрелковый клуб "Češka zbrojevka" недалеко от Даниловграда, где, получив оружие, открыл огонь по сотрудникам. Об этом сообщило местное СМИ N1 со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Отмечается, что россиянин застрелил Петара Глобаревича (24 года) из Подгорицы, Момира Радонича (67 лет) из Даниловграда и Неманью Капора (20 лет) из Подгорицы. Все трое были сотрудниками стрелкового клуба, куда ранее Шабунин уже приходил в качестве посетителя.

После перестрелки мужчина скрылся с места происшествия на чёрном автомобиле Seat Cordoba, который впоследствии нашли в Рогане. В связи с этим правоохранительные органы ввели усиленный режим безопасности в регионе, стянули подразделения полиции на места и организовали блокпосты. Людей призвали не приближаться к Шабунину в случае его обнаружения, а сразу же сообщать в полицию.

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"На основании доказательств, имеющихся в распоряжении полиции, подозреваемый в настоящее время находится на территории муниципалитета Герцег-Нови, именно поэтому в этом районе были развернуты значительные полицейские силы, в частности сотрудники Регионального центра безопасности "Юг", "Специальные подразделения полиции и Специальный полицейский отряд при поддержке вертолёта черногорской армии, который используется для переброски бойцов Специального полицейского отряда, а также с применением имеющегося современного технического оборудования и других ресурсов", — отметили представители полиции.

Полиция и спецназ разыскивают 30-летнего россиянина в Черногории Фото: Соцсети

Очевидцы утверждают, что в этом районе периодически слышны сирены. Правоохранители проверяют каждый автомобиль на улицах и на АЗС.

Российские СМИ сообщали, что Шабунин — уроженец Перми. Он якобы занимался бегом на природе в горах, горными походами, а также вырезал посуду из дерева. В последнее время россиянин искал работу, якобы хотел попробовать себя в сфере общественного питания.

Напомним, 25 августа в Национальной полиции Украины сообщили, что россиянка помогала украинским мужчинам бежать от мобилизации за границу.

Кроме того, ранее российский теннисист Даниил Медведев устроил истерику после поражения на турнире ATP 1000 в Цинциннати.