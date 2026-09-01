Стрілянина і потрійне вбивство у тирі: у Чорногорії оголосили масштабні пошуки росіянина

У Чорногорії триває масштабна операція із залученням військової авіації та спецзагонів, в ході якої правоохоронці намагаються спіймати 30-річного громадянина Росії Михайла Шабуніна. Росіянин підозрюється у скоєнні потрійного вбивства місцевих мешканців.

Напередодні, 31 серпня, Шабунін прийшов як відвідувач до стрілецького клубу "Češka zbrojevka" поблизу Даниловграда, де, отримавши зброю, відкрив вогонь по працівниках. Про це повідомило місцеве медіа N1 з посиланням на інформацію від правоохоронців.

Зазначається, що росіянин вистрілив у Петара Глобаревича (24 роки) з Подгориці, Моміра Радоніча (67 років) з Даниловграда та Неманью Капора (20 років) з Подгориці. Усі троє були працівниками стрілецького клубу, куди раніше Шабунін вже приходив у ролі відвідувача.

Після стрілянини чоловік втік з місця події на чорному автомобілі Seat Cordoba, який згодом знайшли в Рогані. У зв'язку із цим правоохоронці запровадили посилений режим безпеки у регіоні, стягнули підрозділи поліції до місць і облаштували блокпости. Людей закликали не наближатися до Шабуніна у випадку його виявлення, а одразу повідомляти поліцію.

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"На підставі доказів, що є в розпорядженні поліції, підозрюваний наразі перебуває на території муніципалітету Герцег-Нові, саме тому в цьому районі було розгорнуто значні поліцейські сили, зокрема співробітників Регіонального центру безпеки "Південь", "Спеціальні підрозділи поліції та Спеціальний поліцейський загін за підтримки вертольота чорногорської армії, який використовується для перекидання бійців Спеціального поліцейського загону, а також із застосуванням наявного сучасного технічного обладнання та інших ресурсів", — зазначили представники поліції.

Поліція і спецназ розшукують 30-річного росіянина у Чорногорії Фото: Соцмережі

Очевидці стверджують, що у районі періодично чутно сирени. Правоохоронці перевіряють кожен автомобіль на вулицях та АЗС.

Російські ЗМІ розповідали, що Шабунін є уродженцем Пермі. Він нібито займався бігом на природі у горах, гірськими походами, а також вирізав посуд із дерева. Останнім часом росіянин займався пошуками роботі, нібито хотів спробувати себе у сфері громадського харчування.

Нагадаємо, 25 серпня у Національній поліції України, що росіянка допомагала українським чоловікам втікати від мобілізації за кордон.

Також раніше російський тенісист Данило Медведєв влаштував істерику після поразки на турнірі ATP 1000 у Цинцинаті.