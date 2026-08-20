Розтрощив екран ракеткою: росіянин Медведєв влаштував істерику після поразки (відео)
Російський тенісист Данило Медведєв, який виступає під "нейтральним" прапором, дуже емоційно реагував на свою невдалу гру на турнірі ATP 1000 у Цинцинаті.
Медведєв програв 22-й ракетці світу Брендону Накашімі, який після поразки у першому сеті відігрався, розгромивши "росіянина" в третьому сеті. Про це пише Tribuna.
Коли Медведєв почав програвати, він влаштував на корті справжню істерику. Тенісист почав бити ракеткою та ногою екран, зламавши його, а також кидати на землю мікрофон.
daniil medvedev today:— georgekova (@geogekovita) August 18, 2026
0-3 on MP
1-11 on break points
2 broken screens pic.twitter.com/gIbvmp3UyK
Medvedev tipping over the microphones on court during the end of his match against Nakashima— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026
😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Y71tszsT86
Крім того, коли "нейтральний" спортсмен не зміг відбити м'яч, той відлетів йому просто в голову.
classic medvedev bro i’m crying😭😭 pic.twitter.com/Kh2Snz0tGn— immageek (@immageekk) August 18, 2026
Медведєв наразі є сьомою ракеткою світу. До цього він виграв усі три свої матчі проти Накашімі.
Водночас свою останню перемогу у турнірі Медведєв здобув у лютому на турнірі в Дубаї. У фіналі його суперник Таллон Гріскпор вирішив знятися та не грати матч.
Накашіма вийшов у чвертьфінал ATP 1000 у Цинцинаті. Його суперником буде інший американець Тейлор Фріц.
Це не перший випадок подібної поведінки Медведєва. У 2025 році він також кричав на арбітра, а потім розбив свою ракетку об корт.
Раніше Фокус розповідав, що українська тенісистка Марта Костюк впевнено перемогла 6-ту ракетку світу, "нейтральну" Мірру Андрєєву, та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Цинциннаті.
А австралійський тенісист Нік Кірьос, який в 2016 році входив у топ 15 найкращих тенісистів планети, провалив допінг-тест на кокаїн. Сам він визнав помилку та пообіцяв взяти відповідальність.