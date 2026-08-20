Розтрощив екран ракеткою: росіянин Медведєв влаштував істерику після поразки (відео)

Російський тенісист Данило Медведєв, який виступає під "нейтральним" прапором, дуже емоційно реагував на свою невдалу гру на турнірі ATP 1000 у Цинцинаті.

Медведєв програв 22-й ракетці світу Брендону Накашімі, який після поразки у першому сеті відігрався, розгромивши "росіянина" в третьому сеті. Про це пише Tribuna.

Коли Медведєв почав програвати, він влаштував на корті справжню істерику. Тенісист почав бити ракеткою та ногою екран, зламавши його, а також кидати на землю мікрофон.

daniil medvedev today:

0-3 on MP

1-11 on break points

2 broken screens pic.twitter.com/gIbvmp3UyK — georgekova (@geogekovita) August 18, 2026

Medvedev tipping over the microphones on court during the end of his match against Nakashima



😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Y71tszsT86 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

Крім того, коли "нейтральний" спортсмен не зміг відбити м'яч, той відлетів йому просто в голову.

Медведєв наразі є сьомою ракеткою світу. До цього він виграв усі три свої матчі проти Накашімі.

Водночас свою останню перемогу у турнірі Медведєв здобув у лютому на турнірі в Дубаї. У фіналі його суперник Таллон Гріскпор вирішив знятися та не грати матч.

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Накашіма вийшов у чвертьфінал ATP 1000 у Цинцинаті. Його суперником буде інший американець Тейлор Фріц.

Це не перший випадок подібної поведінки Медведєва. У 2025 році він також кричав на арбітра, а потім розбив свою ракетку об корт.

Раніше Фокус розповідав, що українська тенісистка Марта Костюк впевнено перемогла 6-ту ракетку світу, "нейтральну" Мірру Андрєєву, та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Цинциннаті.

А австралійський тенісист Нік Кірьос, який в 2016 році входив у топ 15 найкращих тенісистів планети, провалив допінг-тест на кокаїн. Сам він визнав помилку та пообіцяв взяти відповідальність.