Разбил экран ракеткой: россиянин Медведев устроил истерику после поражения (видео)

Российский теннисист Даниил Медведев, выступающий под "нейтральным" флагом, очень эмоционально отреагировал на свою неудачную игру на турнире ATP 1000 в Цинциннати.

Медведев уступил 22-й ракетке мира Брэндону Накашими, который после поражения в первом сете смог отыграться, разгромив "россиянина" в третьем сете. Об этом пишет Tribuna.

Когда Медведев начал проигрывать, он устроил на корте настоящую истерику. Теннисист начал бить ракеткой и ногой по экрану, разбив его, а также бросать на землю микрофон.

daniil medvedev today:

0-3 on MP

1-11 on break points

2 broken screens pic.twitter.com/gIbvmp3UyK — georgekova (@geogekovita) August 18, 2026

Medvedev tipping over the microphones on court during the end of his match against Nakashima



😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Y71tszsT86 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

Кроме того, когда "нейтральный" спортсмен не смог отбить мяч, тот полетел ему прямо в голову.

Медведев в настоящее время занимает седьмое место в мировом рейтинге. До этого он выиграл все три своих матча против Накашими.

В то же время свою последнюю победу в турнире Медведев одержал в феврале на турнире в Дубае. В финале его соперник Таллон Грискпор решил сняться и не выходить на матч.

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Накасима вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 в Цинциннати. Его соперником станет другой американец — Тейлор Фриц.

Это не первый случай подобного поведения Медведева. В 2025 году он также кричал на судью, а затем разбил свою ракетку об корт.

Ранее "Фокус" сообщал, что украинская теннисистка Марта Костюк уверенно победила 6-ю ракетку мира, "нейтральную" Мирру Андрееву, и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

А австралийский теннисист Ник Кирьос, который в 2016 году входил в топ-15 лучших теннисистов мира, не прошел допинг-тест на кокаин. Сам он признал свою ошибку и пообещал взять на себя ответственность.