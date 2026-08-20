Разбил экран ракеткой: россиянин Медведев устроил истерику после поражения (видео)
Российский теннисист Даниил Медведев, выступающий под "нейтральным" флагом, очень эмоционально отреагировал на свою неудачную игру на турнире ATP 1000 в Цинциннати.
Медведев уступил 22-й ракетке мира Брэндону Накашими, который после поражения в первом сете смог отыграться, разгромив "россиянина" в третьем сете. Об этом пишет Tribuna.
Когда Медведев начал проигрывать, он устроил на корте настоящую истерику. Теннисист начал бить ракеткой и ногой по экрану, разбив его, а также бросать на землю микрофон.
daniil medvedev today:— georgekova (@geogekovita) August 18, 2026
0-3 on MP
1-11 on break points
2 broken screens pic.twitter.com/gIbvmp3UyK
Medvedev tipping over the microphones on court during the end of his match against Nakashima— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026
😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Y71tszsT86
Кроме того, когда "нейтральный" спортсмен не смог отбить мяч, тот полетел ему прямо в голову.
classic medvedev bro i’m crying😭😭 pic.twitter.com/Kh2Snz0tGn— immageek (@immageekk) August 18, 2026
Медведев в настоящее время занимает седьмое место в мировом рейтинге. До этого он выиграл все три своих матча против Накашими.
В то же время свою последнюю победу в турнире Медведев одержал в феврале на турнире в Дубае. В финале его соперник Таллон Грискпор решил сняться и не выходить на матч.
Накасима вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 в Цинциннати. Его соперником станет другой американец — Тейлор Фриц.
Это не первый случай подобного поведения Медведева. В 2025 году он также кричал на судью, а затем разбил свою ракетку об корт.
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