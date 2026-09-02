В районе Севастополя, где раньше подрывали российских военных, взорвалась Mazda: есть пострадавший

В Севастополе в районе Колобова утром 2 сентября взорвался автомобиль Mazda. В результате взрыва пострадал один человек.

Об этом сообщило российское издание Mash.

По данным журналистов, взрыв произошел около 7:00. Очевидцы рассказали, что в машине могли находиться люди.

После взрыва на место прибыла скорая помощь. Медики оказали помощь пострадавшему, после чего его забрала реанимационная бригада.

В качестве предварительной причины взрыва Mash называет самодельное взрывное устройство, заложенное под днищем автомобиля. После происшествия машину уже увезли с места, а на земле остались пепел, осколки стекла и части автомобиля.

Ранее в Гагаринском районе Севастополя произошло ещё два взрыва. В середине августа на соседней улице взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб военнослужащий РФ. Расстояние между местами взрывов составляло около 200 метров.

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Несколько лет назад в этом же районе взорвался автомобиль, в котором находился офицер. Он погиб на месте.

Пока не установлено, кому принадлежал автомобиль и кто именно организовал взрыв. Украинская сторона также не комментировала этот инцидент.

Отметим, что ранее Фокус сообщал о взрыве в Санкт-Петербурге, произошедшем утром 27 августа. Около 11:00–12:00 российские СМИ сообщили о взрыве в районе Шушары на Колпинском шоссе, 18. По опубликованным фото и видео было видно, что взорвался автомобиль, а территория между домами была засыпана обломками.

Впоследствии выяснилось, что в машине находились мужчина и женщина. Мужчина погиб, а женщина выжила, однако лишилась обеих ног. По данным российских СМИ, погибшим был подполковник ВВС и ПВО РФ и военный пилот. Также отмечалось, что в этом районе Санкт-Петербурга проживает много действующих и бывших военнослужащих РФ.

В России ранее также происходили другие взрывы, жертвами которых стали российские военные и сотрудники Минобороны. Один из таких случаев произошёл 1 августа в Москве — тогда сообщалось о взрыве во время юбилея генерала Чайко. Позже информация о его гибели не подтвердилась.