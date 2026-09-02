В районі Севастополя, де раніше підривали російських військових, вибухнула Mazda: є постраждалий

У Севастополі в районі Колобова вранці 2 вересня вибухнув автомобіль Mazda. Внаслідок вибуху постраждала одна людина.

Про це повідомило російське видання Mash.

За даними журналістів, вибух стався близько 7:00. Очевидці розповіли, що в машині могли перебувати люди.

Після вибуху на місце приїхала швидка допомога. Медики надали допомогу постраждалому, після чого його забрала реанімаційна бригада.

Попередньою причиною вибуху Mash називає закладений під днище автомобіля саморобний вибуховий пристрій. Після події машину вже забрали з місця, а на землі залишилися попіл, уламки скла та частини автомобіля.

Раніше в Гагарінському районі Севастополя сталося ще два підриви. У середині серпня на сусідній вулиці вибухнув саморобний вибуховий пристрій, унаслідок чого загинув військовослужбовець РФ. Відстань між місцями вибухів становила близько 200 метрів.

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Кілька років тому в цьому ж районі вибухнув автомобіль, усередині якого перебував офіцер. Він загинув на місці.

Поки що не встановлено, кому належав автомобіль і хто саме організував підрив. Українська сторона також не коментувала цей інцидент.

Зазначимо, раніше Фокус повідомляв про вибух у Санкт-Петербурзі, який стався вранці 27 серпня. Близько 11:00–12:00 російські ЗМІ написали про вибух у районі Шушари на Колпинському шосе, 18. З оприлюднених фото та відео було видно, що вибухнув автомобіль, а територію між будинками засипало уламками.

Згодом з'ясувалося, що в машині перебували чоловік і жінка. Чоловік загинув, а жінка вижила, проте втратила обидві ноги. За даними російських медіа, загиблим був підполковник ВПС та ППО РФ і військовий пілот. Також зазначалося, що в цьому районі Санкт-Петербурга проживає багато чинних і колишніх військовослужбовців РФ.

У Росії раніше також ставалися інші підриви, жертвами яких були російські військові та працівники Міноборони. Один із таких випадків стався 1 серпня в Москві — тоді повідомлялося про вибух під час ювілею генерала Чайко. Пізніше інформація про його загибель не підтвердилася.