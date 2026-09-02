Во Владивостоке Путина окружили военной техникой: кортеж сопровождает пикап с пулеметом (видео)

Кортеж Владимира Путина во Владивостоке сопровождает пикап с установленным зенитным пулемётом. Вдоль дорог, ведущих в город, также выставлены военные и военная техника, а из-за перекрытия дорог образовались большие пробки.

Об этом сообщило российское издание ASTRA со ссылкой на местные Telegram-каналы, опубликовав видео с кортежем возле аэропорта Владивостока.

Местные жители жалуются на значительные затруднения в движении на городских перекрестках.

Причина визита Путина

Путин прибыл во Владивосток утром 2 сентября. По данным местного издания "АиФ-Приморье", президент РФ примет участие в работе XI Восточного экономического форума, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Восточный экономический форум (ВЭФ) — ежегодное российское мероприятие, посвящённое экономическому развитию Дальнего Востока и сотрудничеству России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году форум проходит 1–4 сентября, а его главная тема — "Дальний Восток — развитие на благо людей". Ожидается участие представителей более 70 стран.

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2 сентября у Путина запланированы совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, презентация результатов развития региона и запуск новых предприятий в режиме видеоконференции. Также он должен встретиться с губернатором Приморского края Олегом Кожемяком и провести переговоры с иностранными представителями.

В частности, в графике президента РФ указаны переговоры с премьер-министром Монголии Ням-Осором Учралом и заместителем премьера Госсовета КНР Дином Сюэсяном. Главным событием для Путина 3 сентября станет пленарное заседание ВЭФ, где он должен выступить с программной речью.

В то же время во Владивостоке заранее усилили меры безопасности. Местные власти сообщали о привлечении полиции, Росгвардии и добровольцев, проверке территорий на наличие взрывных устройств, усиленном контроле в аэропорту и на железнодорожных объектах, а также об ограничении движения отдельных видов транспорта.

Отдельные ограничения действуют и на дорогах, ведущих к острову Русский, где расположена основная площадка форума. В частности, на время ВЭФ ограничено движение тяжёлого грузового транспорта.

Напомним, 1 сентября "Агентство" сообщило об отказе Путина от личной встречи с директором ЦРУ.

До этого Путин заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что Россия движется к завершению войны в Украине.