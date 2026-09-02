У Владивостоці Путіна оточили військовою технікою: кортеж супроводжує пікап з кулеметом (відео)

Кортеж Володимира Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із встановленим зенітним кулеметом. Уздовж доріг до міста також виставили військових і військову техніку, а через перекриття утворилися великі затори.

Про це повідомило російське видання ASTRA з посиланням на місцеві Telegram-канали, опублікувавши відео з кортежем біля аеропорту Владивостока.

Місцеві жителі скаржаться на значне ускладнення руху в міських чатах.

Причина візиту Путіна

Путін прибув до Владивостока вранці 2 вересня. За даними місцевого видання “АиФ-Приморье”, президент РФ братиме участь у роботі XI Східного економічного форуму, який проходить на території кампусу Далекосхідного федерального університету на острові Руський.

Східний економічний форум (ВЭФ) — щорічний російський захід, присвячений економічному розвитку Далекого Сходу та співпраці Росії з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. Цьогоріч форум проходить 1–4 вересня, а його головна тема — “Далекий Схід — розвиток на благо людей”. Очікується участь представників понад 70 країн.

Відео дня

Для Путіна 2 вересня заплановані нарада щодо соціально-економічного розвитку Далекосхідного федерального округу, презентація результатів розвитку регіону та запуск нових підприємств у режимі відеоконференції. Також він має зустрітися з губернатором Приморського краю Олегом Кожемяком і провести переговори з іноземними представниками.

Зокрема, у графіку президента РФ зазначені переговори з прем'єр-міністром Монголії Ням-Осором Учралом та заступником прем'єра Держради КНР Дін Сюесяном. Головною подією для Путіна 3 вересня стане пленарне засідання ВЭФ, де він має виступити з програмною промовою.

Водночас у Владивостоці заздалегідь посилили заходи безпеки. Місцева влада повідомляла про залучення поліції, Росгвардії та добровольців, перевірку територій на вибухові пристрої, посилений контроль в аеропорту й на залізничних об'єктах, а також обмеження руху окремих видів транспорту.

Окремі обмеження діють і на дорогах до острова Руський, де розташована основна площадка форуму. Зокрема, на час ВЭФ обмежили рух важкого вантажного транспорту.

Нагадаємо, 1 вересня “Агентство” повідомило про відмову Путіна від особистої зустрічі з директором ЦРУ.

До цього Путін заявив прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що Росія рухається до завершення війни в Україні.