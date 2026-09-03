В России усилили охрану пропагандистов: к телеведущим приставили сотрудников Росгвардии

После ряда инцидентов, когда целью становились российские пропагандисты и высокопоставленные военные, российские силовики увеличили число охраняемых лиц.

Теперь Росгвардия сопровождает практически всех "теленачальников", заявили четыре информированных источника изданию "Агентство".

Так, сотрудник одного из федеральных каналов РФ заявил, что недавно глава Росгвардии Виктор Золотов посоветовал его начальству обзавестись охраной и теперь эта охрана постоянно присутствует. По его словам, это не всем нравится, так как кроме заботы о безопасности такая мера подразумевает и постоянную слежку за ними со стороны силовиков.

Росгвардейцами "обзавелись" не только топ-менеджеры российских телеканалов, но и телеведущие. Один из них недавно отмечал в Москве день рождения и приехал на празднование с машиной охраны, говорит один из участников торжества.

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Еще один собеседник, знакомый с известными российскими пропагандистами, отметил, что первых лиц каналов и раньше могла сопровождать вневедомственная охрана, подчиненная Росгвардии, но сейчас меры безопасности значительно усилены.

Кроме пропагандистов усиленную охрану получили и члены семей российских политиков. Например сына зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, 31-летнего Илью Медведева, сопровождает целый отряд силовиков.

Усиление охраны российских пропагандистов началось уже в первые месяцы войны. Но тогда ее приставляли лишь к самым известным из них.

Так, Маргариту Симоньян на пляж в Сочи сопровождали шесть человек. А виллу гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в оккупированном Коктебеле охраняли Росгвардия и наряд ППС. При этом самого Киселева охраняли сотрудники ФСБ.

Напомним, ранее стало известно, что с начала полномасштабной войны в Украине Путин четыре раза увеличивал численность центрального аппарата ФСО. В последний раз это произошло на этой неделе, и теперь служба насчитывает 812 человек.

Также Фокус рассказывал, кто из российских пропагандистов получает самые большие зарплаты. Оказалось, что самые скромные доходы у тех, кто находится на передовой и больше всех рискует.