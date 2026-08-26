Чем дальше от войны — тем больше денег: сколько зарабатывают российские пропагандисты

Оказалось, что блогер-пропагандист Борис Рожин (ник colonelcassad), который получает зарплату от "Первого канала" и который год рассказывал о "захвате" Малой Токмачки, получает больше всех — 2,6 млн рублей в месяц (около 29 тысяч долларов), притом, что на фронте он никогда не был и чаще всего вещает из Москвы.

Из всех источников Рожин получает около 2,6 млн рублей в месяц. А его годовой доход составляет 28,7 млн рублей. Немного уступает Рожину автор ТГ-канала WarGonzo Семен Пегов. В последние пару лет он все реже появляется на передовой, что не мешает ему хорошо зарабатывать — около 24,6 млн рублей (267 тысяч долларов) в год и это без учета дохода от предпринимательства. Сколько зарабатывают российские пропагандисты, выяснило издание "Верстка".

Журналисты иронично отмечают, что "чем дальше от передовой, тем выше доходы тех, кто разжигает войну". По их данным, Z-блогеры зарабатывают в два-три раза больше так называемых российских "военных корреспондентов". Например, работающий в горячих точках военкор "России 1" Григорий Вдовин получает лишь около 435 тысяч рублей в месяц.

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Стоит отметить, что после успешных атак Украины по НПЗ и складам Wildberries, война "пришла" даже в глубокий тыл, недовольство россиян растет, а рейтинг Владимира Путина снижается рекордными темпами, а это значит, что у пропагандистов очень много работы. Иронично, что зарплату за пропаганду про "успехи" России на фронте, российским блогерам и журналистам платят сами же россияне своими налогами.

Зарплаты у российских пропагандистов — сколько получают "военные корреспонденты"

В РФ на каждом из государственных телеканалов, есть официальные военные журналисты, которые бывают на фронте. Уже упомянутый Григорий Вдовин не слишком популярен в Telegram, у его канала "Заеzжий корреспондент" всего 10 тысяч подписчиков. Военной журналистикой он занимается с 2001 года, бывал в Афганистане, Чечне и Сирии. В 2022 году был в оккупированном Донецке.

Блогеры-пропагандисты оказались богатыми, но не слишком Фото: Верстка

Его сюжеты регулярно выходят в прайм-тайм телеканала "Россия", где он работает штатным корреспондентом. При этом получает он 435 тысяч рублей (почти 5 тысяч долларов) в месяц. Это много, но по меркам российских пропагандистов заработок Вдовина довольно скромный. Это обычная зарплата российских "военных корреспондентов", которые проводят много времени на "передке", снимая сюжеты для государственных телеканалов.

Ирина Куксенкова — уроженка Киева и еще одна звезда российской пропаганды. В журналистике работает с середины 2000‑х. Начинала в "Московском комсомольце" и на "России 24", два года отработала пресс-секретарем главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова — ныне замминистра обороны. С 2017-го — спецкор Первого канала, работала в горячих точках — Чечне, Южной Осетии и Сирии.

Ирина Куксенкова известна, как рупор пропаганды Кремля Фото: Соцсети

В апреле 2022 года Куксенкова получила осколочные ранения под Мариуполем. После этого Владимир Путин наградил ее орденом Мужества, а в 2026 году Куксенкова стала кандидатом в депутаты от "Единой России" по одному из округов в оккупированной Донецкой области.

Также Куксенкова любовница первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) Владимир Алексеев, что способствовало взлету ее карьеры. Вероятно, что в феврале 2026 года на генерала совершили покушение как раз во время его визита без охраны к Куксенковой. Ее зарплата на 100 тысяч рублей больше, чем у Вдовина.

Еще одна высокооплачиваемая пропагандистка – 27-летняя Марьяна Наумова (Марьяна Батьковна). Прославилась, когда транслировала "бунт" Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" в 2023 году. Работает на "Первый канал", до этого, пока не провалила допинг-тест, была звездой пауэрлифтинга. Наумову связывают очень тесные отношения с КПРФ. С 15-летнего возраста — с 2014 года — Марьяна ездила в оккупированные регионы на востоке Украины, была "лицом" пропаганды для молодежи. Она получает по 780 тысяч рублей в месяц и почти 9 млн рублей в год.

Российские блогеры пропагандисты зарабатывают миллионы вдали от войны

Важную роль в российской пропаганде играют не только официальные журналисты, но и блогеры-журналисты, которых с началом полномасштабной войны в Украине стало очень много. Многие начинали с 2014 года – с оккупации Крыма и Донбасса. Их зарплаты в разы больше. Например уроженец Донецка Андрей Руденко. Он с 2023 года возглавляет ГТРК "Донецк", а в 2024 году вошел в число доверенных лиц Владимира Путина. И получает полмиллиона рублей ежемесячно.

Еще больше — около миллиона рублей в месяц — официально зарабатывает другой журналист ВГТРК, Евгений Поддубный. Это один из главных российских военкоров, который работает уже больше 20 лет. Поддубный получил звезду героя России и дважды становился доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента — в 2018 и 2024 годах. На парламентских выборах 2026 года военкор — один из главных кандидатов от "Единой России". Полномасштабное вторжение в Украину сделало из Поддубного настоящую звезду российского телеграма. Медианная зарплата Поддубного на ВГТРК и RT, где он публикует колонки, в 2024—2025 годах составляла почти 1 млн рублей в месяц.

Но, чем дальше от передовой, тем выше доходы у российских блогеров-пропагандистов.

Один из богачей — автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов. Он начинал в провинции, позже стал журналистом Life (LifeNews). В 2014 году по заданию редакции освещал события на киевском Евромайдане, а также войну на востоке Украины и "референдум" в Крыму. В том же году получил награду "Человек года" от медиахолдинга NewsMedia, которому принадлежит Life. Теперь он зарабатывает только на блоге и в первый год так называемой "СВО" был на передке, но потом наступил на мину и теперь отсиживается в тылу. Инсайдер рассказал, что Пегову "тепер есть, что терять", так как "Сема — очень богатый человек, очень" и зарабатывает миллионы рублей.

Семен Пегов больше на войну не ездит, он для этого слишком богат Фото: Из открытых источников

Но самым высокооплачиваемым из провоенных блогеров и военкоров, по данным "Верстки", оказался Борис Рожин, автор Telegram-канала Colonelcassad, который не ездит на фронт, а просто репостит новости с чужих каналов.

Борис Рожин не бывает на войне, но зарабатывает больше всех Фото: Соцсети

Рожин родился и живет в Севастополе, по образованию историк. Блогер запустил Telegram-канал Colonelcassad задолго до начала полномасштабной войны, также он вел одноименный блог в ЖЖ. Также у него есть своя продюсерская компания, которая выпускает политические программы "Большая игра" и "Антифейк" для "Первого канала". Ему приписывают авторство выражения "вежливые люди", так называют российских оккупантов в Крыму. Из всех источников, Рожин получает около 2,6 млн рублей в месяц. Также ему платят по 100 тысяч рублей за участие в ток-шоу.

Ведущие ток-шоу в РФ получают миллионы

Кроме военных корреспондентов в России также существует элита пропагандистов – это ведущие ток-шоу и программ, а также медиаменеджеры, которые получают миллионы рублей в месяц.

Российские ведущие получают миллионы за пропаганду Фото: Верстка

Среди самых известных – ведущая Екатерина Андреева. Ее официальная зарплата более 1,1 млн рублей в месяц, но доходы куда выше. Паспорта Гондураса и Черногории позволяют ей путешествовать по миру, вести тревел-блог и летать бизнес-джетами.

Екатерина Андреева - ветеран российской пропаганды Фото: sobaka.ru

Ведущий шоу "Время покажет" Анатолий Кузичев официально получает 2 млн рублей, но путешествует на Мальдтвы и отдыхает на роскошных виллах.

Есть в России и перебежчики. Например бывший диссидент Дмитрий Саймс, который родился еще при Сталине в 1947 году. Он стал одним из самых высокооплачиваемых ведущих-пропагандистов в РФ — его зарплата превышает 8 млн рублей в месяц. Также был замешан в предвыборном скандале в США: политолог предлагал соратникам Трампа компромат на мужа соперницы Хилари Клинтон.

Дмитрий Саймс переехал в Москву и стал верным вассалом Путина Фото: Соцсети

Спустя полгода после полномасштабного вторжения России в Украину Саймс окончательно переехал в Москву. В России он получил гражданство и стал профессором МГИМО. Сейчас Саймс регулярно появляется на государственных площадках — в 2023 году даже модерировал сессию ПМЭФ с Владимиром Путиным.

Самыми богатыми пропагандистами оказались те, кто никогда не был на войне Фото: Верстка

Также среди богатых российских пропагандистов, чьи ежемесячные доходы превышают 10 млн рублей (более 100 тысяч долларов) в месяц, режиссер Никита Михалков, гендиректор ТНТ и топ-менеджер "Газпром-Медиа" Тина Канделаки, глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня". И абсолютным лидером стал один из самых непубличных пропагандистов — Кирилл Ковальчук. Он приходится сыном главы Курчатовского института Михаила Ковальчука и племянником миллиардера Юрия Ковальчука, владеющего "Национальной медиа группой". Оба являются давними друзьями Владимира Путина. Он президент НМГ, та как место главы совета директоров ему пришлось уступить Алине Кабаевой. Его доход почти миллиард рублей в месяц.

Кирилл Ковальчук больше всех зарабатывает на российской пропаганде Фото: Соцсети

Напомним, крупная украинская Defence-Tech компания "Генерал Черешня" купила на аукционе квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева в Киеве.

Также Фокус рассказывал о тайной любовнице пропагандиста Владимира Соловьева.