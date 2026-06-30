Киевскую квартиру российского пропагандиста Лебедева купил производитель дронов

Крупная украинская Defence-Tech компания "Генерал Черешня" купила на аукционе квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева.

Средства от продажи пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщается на странице производителя FPV-дронов.

"Что будет дальше с квартирой? Генерал Черешня сделает из нее пространство для новой украинской культуры. Детали – позже", — заинтриговали в публикации.

Квартира площадью 138,5 квадратных метров расположена на улице Ярославов Вал, в самом историческом центре украинской столицы, у Золотых ворот.

За нее "Центр исследований беспилотных систем", известный по бренду "Генерал Черешня", соревновался с фирмой "Атомэнергомашстрой" и приобрел ее за 13,5 миллиона грн (примерно 265 тысяч евро). Стартовая цена жилья была 10 миллионов.

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У пропагандиста Лебедева в Киеве было в общей сложности две квартиры. Другая имела площадь 193 квадратных метра и располагалась на улице Саксаганского. Первое жилье было оформлено на самого Лебедева, второе — на его товарища-программиста за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

Высший антикоррупционный суд конфисковал обе квартиры еще в июле 2023 года.

"Для нас было абсолютно важно забрать его квартиру для общественной пользы. Спасибо фонду госимущества за проведение аукциона! Вернули квартиру – вернем и Энергодар!" — отметили в компании.

Энергодар в публикации "Генерала Черешни" упомянут не случайно. В 2022 году Лебедев приехал в уже оккупированнный Энергодар и взобрался на крышу 6-го энергоблока АЭС.

Что Лебедев говорит о войне в Украине

Артемий Лебедев "прославился" рядом громких антиукраинских заявлений. В интервью российскому журналисту Юрию Дудю он рассказывал, что является пацифистом и выступает за мир, однако в то же время заявлял, что очень хочет летать "Аэрофлотом" в украинскую Одессу, которую захватили бы российские солдаты.

Тогда он также говорил, что воевать должны "профессиональные военные", а не его собственные дети.

В январе 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных санкций к гражданину России Артемию Лебедеву из-за его украинофобских взглядов и посещений Крыма и ОРДЛО.

Согласно решению СНБО, у Лебедева блокируются активы и финансовые операции на территории Украины сроком на пять лет.