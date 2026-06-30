Київську квартиру російського пропагандиста Лебедєва придбав виробник дронів

Велика українська компанія у сфері оборонних технологій "Генерал Черешня" придбала на аукціоні квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва.

Кошти від продажу будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, як повідомляється на сторінці виробника FPV-дронів.

"Що буде далі з квартирою? Генерал Черешня перетворить її на простір для нової української культури. Деталі — пізніше", — зазначили у публікації, інтригуючи читачів.

Квартира площею 138,5 квадратних метрів розташована на вулиці Ярославів Вал, у самісінькому історичному центрі української столиці, біля Золотих воріт.

За неї "Центр досліджень безпілотних систем", відомий під брендом "Генерал Черешня", змагався з фірмою "Атоменергомашбуд" і придбав її за 13,5 мільйона грн (приблизно 265 тисяч євро). Стартова ціна житла становила 10 мільйонів.

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У пропагандиста Лебедєва в Києві було загалом дві квартири. Інша мала площу 193 квадратних метри й розташовувалася на вулиці Саксаганського. Перше житло було оформлено на самого Лебедєва, друге — на його товариша-програміста за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

Вищий антикорупційний суд конфіскував обидві квартири ще в липні 2023 року.

"Для нас було надзвичайно важливо вилучити його квартиру для суспільних потреб. Дякуємо фонду державного майна за проведення аукціону! Повернули квартиру — повернемо й Енергодар!" — зазначили в компанії.

Енергодар у публікації "Генерала Черешні" згадано не випадково. У 2022 році Лебедєв приїхав до вже окупованого Енергодара й піднявся на дах 6-го енергоблоку АЕС.

Що Лебедєв каже про війну в Україні

Артемій Лебедєв "прославився" низкою гучних антиукраїнських заяв. В інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю він розповідав, що є пацифістом і виступає за мир, однак водночас заявляв, що дуже хоче літати "Аерофлотом" до української Одеси, яку б захопили російські солдати.

Тоді він також зазначав, що воювати мають "професійні військові", а не його власні діти.

У січні 2022 року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування персональних санкцій щодо громадянина Росії Артемія Лебедєва через його українофобські погляди та візити до Криму й ОРДЛО.

Згідно з рішенням РНБО, активи та фінансові операції Лебедєва на території України блокуються на строк у п’ять років.