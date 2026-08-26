Чим далі від війни — тим більше грошей: скільки заробляють російські пропагандисти

Виявилося, що блогер-пропагандист Борис Рожин (нік colonelcassad), який отримує зарплату від "Першого каналу" і який цілий рік розповідав про "захоплення" Малої Токмачки, отримує найбільше — 2,6 млн рублів на місяць (близько 29 тисяч доларів), при тому що на фронті він ніколи не був і найчастіше веде трансляції з Москви.

З усіх джерел Рожин отримує близько 2,6 млн рублів на місяць. А його річний дохід становить 28,7 млн рублів. Трохи поступається Рожину автор Telegram-каналу WarGonzo Семен Пегов. Останні кілька років він дедалі рідше з’являється на передовій, що не заважає йому добре заробляти — близько 24,6 млн рублів (267 тисяч доларів) на рік, і це без урахування доходу від підприємницької діяльності. Скільки заробляють російські пропагандисти, з’ясувало видання "Верстка".

Журналісти іронічно зазначають, що "чим далі від передової, тим вищі доходи тих, хто розпалює війну". За їхніми даними, Z-блогери заробляють у два-три рази більше, ніж так звані російські "військові кореспонденти". Наприклад, військовий кореспондент "Росии-1" Григорій Вдовин, який працює в гарячих точках, отримує лише близько 435 тисяч рублів на місяць.

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Варто зазначити, що після успішних атак України на НПЗ та склади Wildberries, війна "дійшла" навіть до глибокого тилу, невдоволення росіян зростає, а рейтинг Володимира Путіна знижується рекордними темпами, а це означає, що у пропагандистів дуже багато роботи. Іронічно, що зарплату за пропаганду про "успіхи" Росії на фронті російським блогерам і журналістам платять самі ж росіяни своїми податками.

Заробітна плата російських пропагандистів — скільки отримують "військові кореспонденти"

У РФ на кожному з державних телеканалів є офіційні військові журналісти, які бувають на фронті. Вже згаданий Григорій Вдовин не надто популярний у Telegram: його канал "Заеzжий корреспондент" має лише 10 тисяч підписників. Військовою журналістикою він займається з 2001 року, бував в Афганістані, Чечні та Сирії. У 2022 році перебував в окупованому Донецьку.

Блогери-пропагандисти виявилися багатими, але не надто Фото: Верстка

Його репортажі регулярно виходять у прайм-тайм на телеканалі "Росія", де він працює штатним кореспондентом. При цьому він отримує 435 тисяч рублів (майже 5 тисяч доларів) на місяць. Це багато, але за мірками російських пропагандистів заробіток Вдовіна досить скромний. Це звичайна зарплата російських "військових кореспондентів", які проводять багато часу на "передовій", знімаючи сюжети для державних телеканалів.

Ірина Куксенкова — уродженка Києва та ще одна зірка російської пропаганди. У журналістиці працює з середини 2000-х. Починала в "Московском комсомольце" та на "Росии 24", два роки працювала прес-секретарем глави Інгушетії Юнус-Бека Євкурова — нині заступника міністра оборони. З 2017 року — спеціальний кореспондент "Первого канала", працювала в гарячих точках — Чечні, Південній Осетії та Сирії.

Ірина Куксенкова відома як рупор кремлівської пропаганди Фото: Соцсети

У квітні 2022 року Куксенкова отримала осколкові поранення під Маріуполем. Після цього Володимир Путін нагородив її орденом "За мужність", а в 2026 році Куксенкова стала кандидатом у депутати від "Єдиної Росії" в одному з округів окупованої Донецької області.

Також Куксенкова була коханкою першого заступника начальника Головного управління Генштабу ЗС РФ (раніше ГРУ) Володимира Алексєєва, що сприяло стрімкому злету її кар’єри. Ймовірно, що в лютому 2026 року на генерала було скоєно замах саме під час його візиту без охорони до Куксєнкової. Її зарплата на 100 тисяч рублів більша, ніж у Вдовіна.

Ще одна високооплачувана пропагандистка — 27-річна Мар’яна Наумова (Мар’яна Батьківна). Прославилася, коли транслювала "бунт" Євгенія Пригожина та ПВК "Вагнер" у 2023 році. Працює на "Первый канал", до цього, поки не провалила допінг-тест, була зіркою пауерліфтингу. Наумову пов’язують дуже тісні стосунки з КПРФ. З 15-річного віку — з 2014 року — Мар’яна їздила в окуповані регіони на сході України, була "обличчям" пропаганди для молоді. Вона отримує по 780 тисяч рублів на місяць і майже 9 млн рублів на рік.

Російські блогери-пропагандисти заробляють мільйони далеко від війни

Важливу роль у російській пропаганді відіграють не лише офіційні журналісти, а й блогери-журналісти, яких із початком повномасштабної війни в Україні стало дуже багато. Багато хто з них розпочав свою діяльність у 2014 році — з окупації Криму та Донбасу. Їхні зарплати в рази вищі. Наприклад, уродженець Донецька Андрій Руденко. Він з 2023 року очолює ГТРК "Донецк", а в 2024 році увійшов до числа довірених осіб Володимира Путіна. І отримує півмільйона рублів щомісяця.

Ще більше — близько мільйона рублів на місяць — офіційно заробляє інший журналіст ВГТРК, Євген Піддубний. Це один із головних російських військових кореспондентів, який працює вже понад 20 років. Поддубний отримав зірку Героя Росії та двічі був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах — у 2018 та 2024 роках. На парламентських виборах 2026 року військовий кореспондент — один із головних кандидатів від "Єдиної Росії". Повномасштабне вторгнення в Україну зробило з Поддубного справжню зірку російського Telegram. Медіанна зарплата Поддубного у ВГТРК та RT, де він публікує колонки, у 2024—2025 роках становила майже 1 млн рублів на місяць.

Однак чим далі від передової, тим вищі доходи у російських блогерів-пропагандистів.

Один із багатіїв — автор Telegram-каналу WarGonzo Семен Пегов. Він починав у провінції, згодом став журналістом Life (LifeNews). У 2014 році за дорученням редакції висвітлював події на київському Євромайдані, а також війну на сході України та "референдум" у Криму. Того ж року отримав нагороду "Людина року" від медіахолдингу NewsMedia, якому належить Life. Зараз він заробляє лише на блозі й у перший рік так званої "СВО" був на передовій, але потім наступив на міну і тепер відсиджується в тилу. Інсайдер розповів, що Пегову "тепер є що втрачати", оскільки "Сема — дуже багата людина, дуже", і заробляє мільйони рублів.

Семен Пегов більше не їздить на війну, він для цього занадто багатий Фото: З відкритих джерел

Але, за даними "Верстки", найвисокооплачуванішим серед провійськових блогерів та військових кореспондентів виявився Борис Рожин, автор Telegram-каналу Colonelcassad, який не їздить на фронт, а просто репостить новини з чужих каналів.

Борис Рожин не бере участі у війні, але заробляє більше за всіх Фото: Соцсети

Рожин народився і живе в Севастополі, за освітою — історик. Блогер запустив Telegram-канал Colonelcassad задовго до початку повномасштабної війни, а також вів однойменний блог у ЖЖ. Також у нього є власна продюсерська компанія, яка випускає політичні програми "Большая игра" та "Антифейк" для "Первого канала". Йому приписують авторство виразу "ввічливі люди", так називають російських окупантів у Криму. З усіх джерел Рожин отримує близько 2,6 млн рублів на місяць. Також йому платять по 100 тисяч рублів за участь у ток-шоу.

Ведучі ток-шоу в РФ заробляють мільйони

Окрім військових кореспондентів, у Росії також існує еліта пропагандистів — це ведучі ток-шоу та програм, а також медіаменеджери, які отримують мільйони рублів на місяць.

Російські ведучі отримують мільйони за пропаганду Фото: Верстка

Серед найвідоміших — телеведуча Катерина Андрєєва. Її офіційна зарплата становить понад 1,1 млн рублів на місяць, але доходи набагато вищі. Паспорти Гондурасу та Чорногорії дають їй змогу подорожувати світом, вести тревел-блог і літати бізнес-джетами.

Катерина Андрєєва — ветеран російської пропаганди Фото: sobaka.ru

Ведучий шоу "Время покажет" Анатолій Кузічев офіційно отримує 2 млн рублів, але подорожує на Мальдіви та відпочиває на розкішних віллах.

У Росії є й перебіжчики. Наприклад, колишній дисидент Дмитро Саймс, який народився ще за часів Сталіна в 1947 році. Він став одним із найбільш високооплачуваних ведучих-пропагандистів у РФ — його зарплата перевищує 8 млн рублів на місяць. Також був замішаний у передвиборчому скандалі в США: політолог пропонував соратникам Трампа компромат на чоловіка суперниці Гіларі Клінтон.

Дмитро Саймс переїхав до Москви і став вірним васалом Путіна Фото: Соцсети

Через півроку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Саймс остаточно переїхав до Москви. У Росії він отримав громадянство і став професором МГІМО. Зараз Саймс регулярно з’являється на державних майданчиках — у 2023 році навіть модерував сесію ПМЕФ із Володимиром Путіним.

Найбагатшими пропагандистами виявилися ті, хто ніколи не був на війні Фото: Верстка

Також серед заможних російських пропагандистів, чиї щомісячні доходи перевищують 10 млн рублів (понад 100 тисяч доларів) на місяць, режисер Микита Михалков, генеральний директор ТНТ і топ-менеджер "Газпром-Медіа" Тіна Канделакі, голова "Газпром-Медіа Холдингу" Олександр Жаров, Маргарита Симоньян, головний редактор телеканалу RT та медіагрупи "Росія сьогодні". А абсолютним лідером став один із найменш публічних пропагандистів — Кирило Ковальчук. Він є сином голови Курчатовського інституту Михайла Ковальчука та племінником мільярдера Юрія Ковальчука, який володіє "Національною медіагрупою". Обидва є давніми друзями Володимира Путіна. Він є президентом НМГ, хоча посаду голови ради директорів йому довелося поступитися Аліні Кабаєвій. Його дохід становить майже мільярд рублів на місяць.

Кирило Ковальчук заробляє на російській пропаганді більше за всіх Фото: Соцсети

Нагадаємо, що велика українська компанія у сфері оборонних технологій "Генерал Черешня" придбала на аукціоні квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва у Києві.

Також Фокус розповідав про таємну коханку пропагандиста Володимира Соловйова.