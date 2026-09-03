У Росії посилили охорону пропагандистів: до телеведучих приставили співробітників Росгвардії

Після низки інцидентів, під час яких мішенями ставали російські пропагандисти та високопоставлені військові, російські силовики збільшили кількість осіб, що перебувають під охороною.

Тепер Росгвардія супроводжує практично всіх "теленачальників", заявили чотири поінформовані джерела виданню "Агентство".

Так, співробітник одного з федеральних каналів РФ заявив, що нещодавно голова "Росгвардії" Віктор Золотов порадив його керівництву найняти охорону, і тепер ця охорона постійно перебуває поруч. За його словами, це не всім подобається, оскільки, окрім турботи про безпеку, такий захід передбачає й постійне стеження за ними з боку силовиків.

Росгвардійцями "забезпечилися" не лише топ-менеджери російських телеканалів, а й телеведучі. Один із них нещодавно святкував у Москві день народження і приїхав на свято з машиною охорони, розповідає один із учасників урочистості.

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Ще один співрозмовник, який знайомий із відомими російськими пропагандистами, зазначив, що керівників телеканалів і раніше могла супроводжувати позавідомча охорона, підпорядкована Росгвардії, але зараз заходи безпеки значно посилено.

Окрім пропагандистів, посилену охорону отримали й члени сімей російських політиків. Наприклад, сина заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, 31-річного Іллю Медведєва, супроводжує цілий загін силовиків.

Посилення охорони російських пропагандистів розпочалося вже в перші місяці війни. Але тоді її призначали лише для найвідоміших із них.

Так, Маргариту Симоньян на пляж у Сочі супроводжували шестеро осіб. А віллу генерального директора МІА "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова в окупованому Коктебелі охороняли Росгвардія та наряд ППС. При цьому самого Кисельова охороняли співробітники ФСБ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку повномасштабної війни в Україні Путін чотири рази збільшував чисельність центрального апарату ФСО. Останній раз це сталося цього тижня, і тепер служба налічує 812 осіб.

Також "Фокус" розповідав , хто з російських пропагандистів отримує найбільші зарплати. Виявилося, що найскромніші доходи мають ті, хто перебуває на передовій і найбільше ризикує.