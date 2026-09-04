Полякам начали массово рассылать мобилизационные карточки: к чему готовится страна

В Польше жителей готовят к мобилизации, а в случае невыполнения распоряжений военнообязанным грозит до 3 лет тюрьмы.

Таким образом, поляки массово получают мобилизационные карточки. Их рассылают военные центры набора. Сначала они направляются солдатам резерва, но местные гражданские лица также могут их получить, сообщает RMF24.

Что известно о мобилизационных карточках в Польше

Как сообщается, мобилизационная карточка выдается в мирное время. В Польше этот документ подтверждает мобилизационное назначение конкретного лица. В ней указаны подразделение и место, куда необходимо немедленно явиться, но только в случае объявления мобилизации или начала войны. "Уклонистам", игнорирующим назначенное время и дату, придется собирать вещи за решетку.

В Центральном военном центре рекрутинга заверили, что эта процедура является стандартной и проводится ежегодно.

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Кроме того, мобилизационные карточки могут получить специалисты из ключевых для армии отраслей, в частности врачи, ИТ-специалисты или логисты.

Карточки могут также выдаваться отдельным гражданским лицам, которые в случае мобилизации или войны могли бы оказывать поддержку вооружённым силам, например, при выполнении задач, связанных с энергетикой, транспортом, связью или администрацией. Отдельные меры касаются также сотрудников силовых структур.

В Минобороны поясняют, что военные рассылают мобилизационные карточки, чтобы заранее распределить часть людей по конкретным заданиям — так, чтобы в кризисной ситуации не пришлось организовывать это с нуля.

Напомним, что из-за постоянной угрозы со стороны России Польша с 10 сентября вводит ограничения на полеты вблизи границы с Украиной. Так, до 9 декабря 2026 года в восточной части Польши будет действовать временная зона ограничения полетов EP R134 на высоте до 3 километров. Это необходимо для обеспечения свободы действий противовоздушной обороны страны.

Ранее "Фокус" сообщал, что Польша готовится к возможному вооружённому конфликту. В частности, в польском Минобороны заявили, что крупномасштабная провокация со стороны России может произойти уже в течение ближайших нескольких месяцев.