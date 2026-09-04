Полякам почали масово надсилати мобілізаційні картки: до чого готується країна

У Польщі жителів готують до мобілізації, а в разі невиконання розпоряджень військовозобов'язаним загрожує до 3 років тюрми.

Відтак, поляки масово отримують мобілізаційні картки. Їх надсилають військові центри рекрутингу. Вони надходять спочатку солдатам резерву, але місцеві цивільні особи їх також можуть отримати, повідомляє RMF24.

Що відомо про мобілізаційні картки у Польщі

Як повідомляється, мобілізаційна картка видається у мирний час. У Польщі цей документ підтверджує мобілізаційне призначення певнй особі. Там вказано підрозділ та місце, куди необхідно негайно з’явитися, але лише у разі оголошення мобілізації або початку війни. "Ухилянтам", які ігнорують призначені час і дату — можна збирати сумку за ґрати.

У Центральному військовому центрі рекрутингу запевнили, що процедура є стандартною і проводиться кожного року.

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Також мобілізаційні картки можуть отримати фахівці з ключових для армії галузей, зокрема лікарі, ІТ-фахівці чи логісти.

Картки можуть також надходити до окремих цивільних осіб, які в разі мобілізації чи війни могли б надавати підтримку збройним силам, наприклад, у виконанні завдань, пов’язаних з енергетикою, транспортом, зв’язком або адміністрацією. Окремі заходи стосуються також співробітників силових структур.

У міноборони пояснюють, що військо надсилає мобілізаційні картки, аби заздалегідь розподілити частину людей на конкретні завдання — так, щоб у кризовій ситуації не довелося організовувати це з нуля.

Нагадаємо, що через постійну загрозу з боку Росії Польща з 10 вересня впроваджує обмеження польотів біля кордону з Україною. Так, до 9 грудня 2026 року у східній частині Польщі діятиме тимчасова зона обмеження польотів EP R134 на висоті до 3 кілометрів. Це потрібно, аби забезпечити свободу дій протиповітряній обороні країни.

Раніше Фокус писав, що Польща готується до можливого збройного конфлікту. Зокрема, у польському Міноборони заявили, що масштабна провокація з боку Росії може статися вже протягом найближчих кількох місяців.