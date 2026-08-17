"Ми готуємося до війни": у Польщі попередили про можливу провокацію РФ вже найближчими часом

Польща готується до можливого збройного конфлікту. Зокрема, у польському Міноборони заявили, що масштабна провокація з боку Росії може статися вже протягом найближчих кількох місяців.

Як пише Polsat News, про це заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик розповів в інтерв’ю "Super Express". Він прокоментував посилення польської армії, значні витрати на оборону та можливі сценарії розвитку подій у відносинах із Росією.

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що її ніколи не буде", – заявив Томчик.

За його словами, Польща вкладає значні кошти в оборону, щоб мати достатній військовий потенціал для стримування потенційних противників. Серед нових оборонних проєктів заступник міністра згадав систему SAN, яку створюють у межах польської програми "Східний щит". Як відомо, ця система є однією з найсучасніших систем боротьби з безпілотниками в Європі.

Відео дня

У інтерв'ю він зауважив, що польська армія має бути готовою до використання своїх можливостей у разі війни. Зокрема, близько 80% можливостей системи призначені саме для воєнного часу, тоді як лише невелика частина може використовуватися у мирних умовах.

"Ми не створюємо армію для пресконференції — ми створюємо її з розрахунком на те, що вона має бути готова проводити операції з національної оборони за вкрай несприятливих умов, і ми повинні мати для цього інструменти", – сказав він.

Крім того, Польща готується до можливої агресії проти енергетичного сектору та інфраструктури, і ця загроза може стосуватися не лише безпосередньо військових об’єктів.

Також заступник міністра прокоментував слова командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича. Раніше той заявляв, що у 2027 році Росія може відновити свій військовий потенціал і бути готовою до конфлікту з Європою.

Однак Томчик закликав не встановлювати конкретну дату можливої загрози. Він зазначив, що зараз сценарії оцінюють за їхньою ймовірністю, а не просто поділяють на реальні та нереальні.

"Навіть масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців", – заявив польський чиновник.

Та все ж багато залежатиме від того, як розвиватиметься війна в Україні. Якщо вона завершиться, це буде позитивним результатом, однак Росія, ймовірно, почне відновлювати свій військовий потенціал для можливого наступного збройного конфлікту.

Водночас Томчик вважає, що зараз Росія не готова до прямого протистояння з НАТО і програла б таку війну. Він також наголосив, що Україна вже стримала російську армію, а потенціал усього Альянсу значно більший.

Заступник міністра закликав усвідомлювати силу НАТО, продовжувати підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від країн Альянсу.

Нагадаємо, що американська розвідка допускає, що Володимир Путін у найближчі роки може спробувати перевірити готовність НАТО до відповіді на обмежену атаку однієї з країн Альянсу, зокрема через кібератаку або невелике наземне вторгнення. Зокрема, до такого кроку Росія може вдатися через проблеми у війні проти України.

Також Фокус писав, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО із використанням безпілотників, які намагатиметься видати за українські. Йдеться про можливі атаки на Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію,