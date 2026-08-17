"Мы готовимся к войне": в Польше предупредили о возможной провокации РФ уже в ближайшее время

Польша готовится к возможному вооружённому конфликту. В частности, в польском Минобороны заявили, что крупномасштабная провокация со стороны России может произойти уже в течение ближайших нескольких месяцев.

Как сообщает Polsat News, об этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик рассказал в интервью "Super Express". Он прокомментировал укрепление польской армии, значительные расходы на оборону и возможные сценарии развития событий в отношениях с Россией.

"Мы готовимся к войне, надеясь, что её никогда не будет", — заявил Томчик.

По его словам, Польша вкладывает значительные средства в оборону, чтобы обладать достаточным военным потенциалом для сдерживания потенциальных противников. Среди новых оборонных проектов заместитель министра упомянул систему SAN, которая создается в рамках польской программы "Восточный щит". Как известно, эта система является одной из самых современных систем борьбы с беспилотниками в Европе.

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В интервью он отметил, что польская армия должна быть готова использовать свои возможности в случае войны. В частности, около 80 % возможностей системы предназначены именно для военного времени, тогда как лишь небольшая часть может использоваться в мирных условиях.

"Мы не создаем армию для пресс-конференции — мы создаем её с расчётом на то, что она должна быть готова проводить операции по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях, и у нас должны быть для этого инструменты", — сказал он.

Кроме того, Польша готовится к возможной агрессии против энергетического сектора и инфраструктуры, и эта угроза может касаться не только непосредственно военных объектов.

Кроме того, заместитель министра прокомментировал заявление командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. Ранее тот заявлял, что в 2027 году Россия может восстановить свой военный потенциал и быть готовой к конфликту с Европой.

Однако Томчик призвал не назначать конкретную дату возможной угрозы. Он отметил, что сейчас сценарии оцениваются с точки зрения их вероятности, а не просто делятся на реальные и нереальные.

"Даже масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев", — заявил польский чиновник.

И все же многое будет зависеть от того, как будет развиваться война в Украине. Если она закончится, это станет положительным результатом, однако Россия, вероятно, начнет восстанавливать свой военный потенциал в преддверии возможного следующего вооруженного конфликта.

В то же время Томчик считает, что сейчас Россия не готова к прямому противостоянию с НАТО и проиграла бы такую войну. Он также подчеркнул, что Украина уже сдержала российскую армию, а потенциал всего Альянса значительно больше.

Заместитель министра призвал осознавать силу НАТО, продолжать поддерживать Украину и держать Россию как можно дальше от стран Альянса.

Напомним, что американская разведка допускает, что Владимир Путин в ближайшие годы может попытаться проверить готовность НАТО к ответным действиям на ограниченную атаку одной из стран Альянса, в частности посредством кибератаки или небольшого наземного вторжения. В частности, к такому шагу Россия может прибегнуть из-за проблем в войне против Украины.

Также Фокус писал, что Россия может готовить провокации против стран НАТО с использованием беспилотников, которые будет пытаться выдать за украинские. Речь идет о возможных атаках на Польшу, страны Балтии, Финляндию и Румынию,