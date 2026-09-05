Крайне низкие ожидания: РФ выражает пессимизм в преддверии нового визита Виткоффа и Кушнера — СМИ

Послы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Москву в субботу с предложением о прекращении войны РФ против Украины. В то же время в Кремле придерживаются совершенно иной точки зрения.

В то же время в РФ скептически оценивают перспективы их визита и считают маловероятным достижение какой-либо договоренности. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники в властных кругах РФ заявили СМИ, что ожидания от этой поездки крайне низкие, поскольку предыдущие визиты Виткоффа и Кушнера в Россию не принесли никакого прогресса. Поэтому они считают, что нет оснований предполагать, что на этот раз они привезут предложения, которые Москва готова принять.

По словам собеседников, президент Владимир Путин готов прекратить войну только на своих условиях, а требования России становятся всё более жесткими, поскольку Москва считает, что обладает военным преимуществом. Источники попросили не называть их имена в связи с деликатностью вопроса.

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"Пока неясно, представят ли американские чиновники новые инициативы, способные вывести переговоры по самому масштабному конфликту в Европе со времён Второй мировой войны из тупика. Путин не демонстрирует готовности отказаться от требования, чтобы Украина передала России оставшуюся часть Донецкой области в рамках любого мирного соглашения, а Киев неоднократно отвергал такое условие", — говорится в материале.

Переговоры по Украине: неудачные попытки за последние годы

Изначально Украина ожидала приезда представителей Трампа в Киев в апреле, однако Белый дом так и не подтвердил дату публично, а поездку неоднократно переносили. Виткофф и Кушнер в последний раз посещали Москву в январе, где вели переговоры с Путиным по поводу 20-пунктного плана завершения войны, которая длится уже пятый год. Однако в Кремле заявили, что "территориальный вопрос" остается нерешенным, а о долгосрочном урегулировании не может быть и речи, пока Россия не получит "желаемые территории в Украине".

При посредничестве США в январе и феврале состоялись переговоры между представителями России и Украины в Объединённых Арабских Эмиратах. Они были прерваны после начала войны США против Ирана.

Европейские лидеры в значительной степени остались в стороне от переговорного процесса. В то же время они продолжают оказывать финансовую и военную поддержку Украине в её обороне от полномасштабного вторжения России, которое Путин начал в феврале 2022 года.

"Более 30 государств, объединившихся в так называемую "Коалицию желающих", разработали план предоставления гарантий безопасности Украине после окончания войны. Однако даже если администрация Трампа и преимущественно европейские союзники согласуют совместный механизм гарантий, для заключения окончательного соглашения все равно потребуется согласие России", — говорится в тексте журналистов.

Ранее Фокус сообщал о том, как Буданов рассказал об условиях прекращения огня. По его мнению, война не закончится в этом году.

Впоследствии стало известно, что в Кремле отказали Виткоффу и Кушнеру в визите в Украину. Несмотря на запланированные на 5–6 сентября визиты в Москву и Киев, Виткофф "начал бояться", что привело к обсуждению альтернативных планов.