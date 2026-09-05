Вкрай низькі очікування: РФ висловлює песимізм перед новим візитом Віткоффа і Кушнера — ЗМІ

Посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви в суботу з пропозицією щодо завершення війни РФ проти України. Водночас у Кремлі мають геть другу точку зору.

Водночас у РФ скептично оцінюють перспективи їхнього візиту та вважають малоймовірним досягнення будь-якої домовленості. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела у владі РФ заявили ЗМІ, що очікування від поїздки є надзвичайно низькими, бо попередні візити Віткоффа та Кушнера до Росії не принесли прогресу. Тому вони вважають, що немає підстав припускати, що цього разу вони привезуть пропозиції, які Москва готова прийняти.

За словами співрозмовників, президент Володимир Путін готовий припинити війну лише на власних умовах, а вимоги Росії стають дедалі жорсткішими, оскільки Москва вважає, що має військову перевагу. Джерела попросили не називати їхніх імен через чутливість питання.

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"Наразі незрозуміло, чи привезуть американські чиновники нові ініціативи, здатні подолати глухий кут у переговорах щодо наймасштабнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. Путін не демонструє готовності відмовлятися від вимоги, щоб Україна передала Росії решту Донецької області в межах будь-якої мирної угоди, а Київ неодноразово відкидав таку умову", — йдеться в матеріалі.

Перемовини щодо України: невдалі спроби за останні роки

Спочатку Україна очікувала на приїзд посланців Трампа до Києва у квітні, однак Білий дім так і не підтвердив дату публічно, а поїздку неодноразово переносили. Віткофф і Кушнер востаннє відвідували Москву в січні, де проводили переговори з Путіним щодо 20-пунктового плану завершення війни, яка триває вже п'ятий рік. Однак у Кремлі заявили, що "територіальне питання" залишається невирішеним, а про довгострокове врегулювання не може бути й мови, доки Росія не отримає "бажані території в Україні".

За посередництва США в січні та лютому відбулися переговори між представниками Росії та України в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони припинилися після початку війни США проти Ірану.

Європейські лідери значною мірою залишилися осторонь переговорного процесу. Водночас вони продовжують фінансово та військово підтримувати Україну в її обороні від повномасштабного вторгнення Росії, яке Путін розпочав у лютому 2022 року.

"Понад 30 держав, об'єднаних у так звану "Коаліцію охочих", розробили план надання гарантій безпеки Україні після завершення війни. Однак навіть якщо адміністрація Трампа та переважно європейські союзники погодять спільний механізм гарантій, для укладення остаточної угоди все одно потрібна згода Росії", — йдеться в тексті журналістів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Буданов розповів про умови для припинення вогню. На його думку, війна не припиниться цього року.

Згодом стало відомо, що в Кремлі відмовляють Віткоффа та Кушнера від візиту до України. Незважаючи на заплановані на 5–6 вересня візити до Москви та Києва, Віткофф "почав боятися", що призвело до обговорення альтернативних планів.