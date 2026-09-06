Схемы и отмывание денег: посредником США в сделке с Венесуэлой выступил одиозный миллиардер — СМИ

Американские власти заключили крупную нефтяную сделку с Венесуэлой при участии миллиардера Алехандро Бетанкура. Ранее его деятельность расследовали в США, Испании и Швейцарии в связи с возможным отмыванием денег.

Бизнесмен фигурировал в делах о возможном хищении средств венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, однако теперь стал важным посредником Вашингтона в Каракасе. Об этом пишут издания Vozpopuli и Reuters.

Согласно новой договоренности, США получат доступ примерно к одной пятой нефтяных запасов Венесуэлы на десятилетие. Пентагон через свой Офис стратегического капитала приобретет 35% компании North American Blue Energy Partners, принадлежащей Бетанкуру, а Госдепартамент США сможет покупать часть её нефти по себестоимости и будет иметь приоритетный доступ к остальной части добычи.

Особое беспокойство у бывших американских чиновников вызывает влияние Бетанкура на политику Вашингтона в отношении Венесуэлы. Они обращают внимание не только на предыдущие расследования, но и на давние связи бизнесмена с представителями власти времен Уго Чавеса и Николаса Мадуро.

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Алехандро Бентанкур и венесуэльская политика

Бетанкур принадлежит к поколению венесуэльских бизнесменов, известных как "боличикос". Его компания Derwick Associates в свое время получила государственные контракты на строительство электростанций в Венесуэле на сумму около 2 млрд долларов, часть из которых заключалась без проведения конкурсных торгов.

По данным источников Reuters, ещё до операции 3 января, в ходе которой Николас Мадуро был отстранен от власти и доставлен в США, Бетанкур оказывал помощь американской стороне. Именно он передавал информацию для обеспечения морской блокады нефтяных танкеров, подпадающих под санкции, и содействовал контактам Вашингтона с представителями венесуэльских властей.

После смены власти его роль не уменьшилась. Бетанкур продолжил выступать посредником между США и Каракасом, помогая договариваться о нефтяных контрактах и других экономических партнерствах. По данным СМИ, одно из заключенных в январе соглашений уже обеспечило экспорт более 135 млн баррелей нефти и топлива в США, Европу, Индию и страны Карибского бассейна — примерно половину всего венесуэльского нефтяного экспорта до конца августа.

Прошлое Бентанкура: что известно о его "темных делах"

Вокруг бизнесмена сохраняется серьёзный юридический шлейф. Американские прокуроры во Флориде расследовали его возможную причастность к схеме по хищению более 1 млрд долларов из PDVSA и отмыванию средств через недвижимость в Майами и банковские счета на Мальте и в Швейцарии. Точно неизвестно, когда именно это расследование было приостановлено и связано ли это с его сотрудничеством с администрацией Трампа.

В отношении Бетанкуры также велись расследования в Швейцарии и Испании. Швейцарская прокуратура заявила, что уголовное дело против него продолжается, хотя в мае страна отозвала запрос о его экстрадиции из Великобритании. В Испании в прошлом году началось отдельное расследование по факту возможного отмывания средств в деле, касающемся примерно 4 млрд долларов, якобы похищенных из PDVSA.

Сам Бетанкур отрицает правонарушения. Его адвокат заявила, что обвинения в адрес бизнесмена тщательно изучались властями разных стран, однако официальных обвинений ему так и не предъявили.

Несмотря на споры вокруг его прошлого, сегодня Бетанкур оказался в центре американско-венесуэльских соглашений в сфере энергетики. Reuters отмечает, что точный характер его сотрудничества с администрацией Трампа и обстоятельства приостановки американского расследования остаются невыясненными.

Ранее Фокус сообщал о том, как глава Белого дома "присоединил" Венесуэлу к США. Глава Белого дома опубликовал в соцсетях карту Венесуэлы, на которой территория страны окрашена в цвета американского флага.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил о"крупнейшей нефтяной сделке в истории". Глава Белого дома заявил, что речь пойдет об ископаемых ресурсах Венесуэлы.