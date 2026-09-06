Схеми і відмивання грошей: посередником США в угоді з Венесуелою став одіозний мільярдер — ЗМІ

Американська влада уклала велику нафтову угоду з Венесуелою за участі мільярдера Алехандро Бетанкура. Раніше його діяльність розслідували у США, Іспанії та Швейцарії через можливе відмивання грошей.

Бізнесмен був фігурантом справ про можливе розкрадання коштів венесуельської державної нафтової компанії PDVSA, однак тепер став важливим посередником Вашингтона в Каракасі. Про це пишуть видання Vozpopuli та Reuters.

Згідно з новою домовленістю, США отримають доступ приблизно до п'ятої частини нафтових запасів Венесуели на десятиліття. Пентагон через свій Офіс стратегічного капіталу придбає 35% компанії North American Blue Energy Partners, що належить Бетанкуру, а Держдепартамент США зможе купувати частину її нафти за собівартістю та матиме пріоритетний доступ до решти видобутку.

Окреме занепокоєння у колишніх американських чиновників викликає вплив Бетанкура на політику Вашингтона щодо Венесуели. Вони звертають увагу не лише на попередні розслідування, а й на давні зв'язки бізнесмена з представниками влади часів Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро.

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Алехандро Бентанкур і венесуельська політика

Бетанкур належить до покоління венесуельських бізнесменів, відомих як "болічикос". Його компанія Derwick Associates свого часу отримала близько $2 млрд державних контрактів на будівництво електростанцій у Венесуелі, частину з яких укладали без конкурентних тендерів.

За даними джерел Reuters, ще до операції 3 січня, під час якої Ніколаса Мадуро усунули від влади та доправили до США, Бетанкур допомагав американській стороні. Саме він передавав інформацію для забезпечення морської блокади санкційних нафтових танкерів і сприяв контактам Вашингтона з представниками венесуельської влади.

Після зміни влади його роль не зменшилася. Бетанкур продовжив виступати посередником між США та Каракасом, допомагаючи домовлятися про нафтові контракти й інші економічні партнерства. За даними ЗМІ, одна з укладених у січні угод уже забезпечила експорт понад 135 млн барелів нафти та пального до США, Європи, Індії та країн Карибського басейну — приблизно половини всього венесуельського нафтового експорту до кінця серпня.

Шлейф минулого Бентанкура: що відомо про його "темні справи"

Навколо бізнесмена залишається серйозний юридичний шлейф. Американські прокурори у Флориді розслідували його можливу причетність до схеми з розкраданням понад $1 млрд із PDVSA та відмиванням коштів через нерухомість у Маямі й банківські рахунки на Мальті та у Швейцарії. Точно невідомо, коли саме це розслідування було призупинене і чи пов'язано це з його співпрацею з адміністрацією Трампа.

Бетанкура також розслідували у Швейцарії та Іспанії. Швейцарська прокуратура заявила, що кримінальне провадження проти нього триває, хоча у травні країна відкликала запит на його екстрадицію з Великої Британії. В Іспанії торік почалося окреме розслідування щодо можливого відмивання коштів у справі, яка стосується приблизно $4 млрд, нібито викрадених із PDVSA.

Сам Бетанкур заперечує правопорушення. Його адвокат заявила, що звинувачення проти бізнесмена ретельно вивчалися владою різних країн, однак офіційних обвинувачень йому так і не висунули.

Попри суперечки навколо його минулого, сьогодні Бетанкур опинився в центрі американсько-венесуельських енергетичних домовленостей. Reuters зазначає, що точний характер його співпраці з адміністрацією Трампа та обставини призупинення американського розслідування залишаються невстановленими.

Раніше Фокус повідомляв про те, як очільник Білого Дому "приєднав" Венесуелу до США. Глава Білого дому виставив у соцмережах карту Венесуели, де територія країни зафарбована у кольори американського прапора.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії". Очільник Білого дому заявив, що мова стосуватиметься викопних копалин Венесуели.