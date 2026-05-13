"51-й штат": Трамп на мапі "приєднав" Венесуелу до США (фото)

Президент Дональд Трамп оприлюднив карту, на якій Венесуела позначена як 51-й штат Сполучених Штатів Америки.

Глава Білого дому виставив у соцмережах карту Венесуели, де територія країни зафарбована у кольори американського прапора. На ній зазначено: "51-й штат". Відповідний допис з'явився 13 травня на сторінці Дональда Трампа у соціальній мережі Truth Social.

Жодних коментарів з цього приводу глава Білого дому не надавав. Ймовірно, у такий спосіб Дональд Трамп міг пожартувати, припускають у мережі.

Варто зауважити, що сам президент США неодноразово висловлював претензії щодо Венесуели. 11 травня журналіст Fox News повідомив, що Трамп у телефонній розмові йому заявив, що "серйозно розглядає можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США". Глава Білого дому також жартував, що "швидко вивчить іспанську" і що "це не займе багато часу".

Відео дня

Раніше у подібний спосіб Трамп висловлювався щодо Канади та Гренландії. У 2024 році політик казав, що хотів би, щоб Канада стала 51-м штатом США. Через деякий час, коли розгорілися дискусії довкола Гренландії, Трамп казав, що хотів би придбати її і зробити 51-м штатом США.

У лютому 2026 року під час закритої вечірки президент заявляв, що хоче, аби Канада стала 51-м, Гренландія — 52-м, а Венесуела — 53-м американським штатом. Про це повідомляло видання The Washington Post.

Варто нагадати, що 11 травня CNN повідомляло про різке збільшення США розвідувальної діяльності біля узбережжя Куби.