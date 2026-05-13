"51-й штат": Трамп на карте "присоединил" Венесуэлу к США (фото)

Президент Дональд Трамп обнародовал карту, на которой Венесуэла обозначена как 51-й штат Соединенных Штатов Америки.

Глава Белого дома выставил в соцсетях карту Венесуэлы, где территория страны закрашена в цвета американского флага. На ней указано: "51-й штат". Соответствующее сообщение появилось 13 мая на странице Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

Никаких комментариев по этому поводу глава Белого дома не предоставлял. Вероятно, таким образом Дональд Трамп мог пошутить, предполагают в сети.

Стоит заметить, что сам президент США неоднократно высказывал претензии относительно Венесуэлы. 11 мая журналист Fox News сообщил, что Трамп в телефонном разговоре ему заявил, что "серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США". Глава Белого дома также шутил, что "быстро выучит испанский" и что "это не займет много времени".

Ранее подобным образом Трамп высказывался относительно Канады и Гренландии. В 2024 году политик говорил, что хотел бы, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Через некоторое время, когда разгорелись дискуссии вокруг Гренландии, Трамп говорил, что хотел бы приобрести ее и сделать 51-м штатом США.

В феврале 2026 года во время закрытой вечеринки президент заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м американским штатом. Об этом сообщало издание The Washington Post.

Стоит напомнить, что 11 мая CNN сообщало о резком увеличении США разведывательной деятельности у побережья Кубы.