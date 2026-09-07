Украинцы стали мишенью в Польше: нападения начались из-за антиукраинской риторики, — Politico

Украинцев в Польше всё чаще подвергают нападкам из-за их национальности, а антиукраинская риторика правых политиков усиливает враждебность в преддверии парламентских выборов 2027 года.

Об этом говорится в материале издания Politico.

Издание отмечает, что польские националисты превращают отношение к примерно 1,5 млн украинцев в политический вопрос, используя споры по поводу социальных выплат и истории.

Во время президентской кампании 2025 года политики начали обвинять украинцев в том, что они якобы пользуются польской системой за счёт государства. Этим летом президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды страны после того, как украинский президент принял решение назвать воинское подразделение в честь Украинской повстанческой армии.

Антиукраинская риторика усиливается в преддверии парламентских выборов осенью 2027 года. Правые и ультраправые политики выступают против социальных выплат украинцам и призывают пересмотреть вопрос о поддержке Украины.

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Социолог, профессор Рафал Панковский считает, что, несмотря на общую поддержку Украины со стороны многих поляков, ситуация меняется.

"Популистская антиукраинская риторика создала благоприятную почву для нападений, превратив многочисленное и заметное меньшинство в мишень", — сказал он.

По данным опроса CBOS, симпатия поляков к украинцам снизилась с 51 % в 2023 году до 29 % в январе 2026 года. В то же время доля тех, кто относится к украинцам негативно, выросла до 43 %.

На этом фоне участились случаи агрессии. В июле во Вроцлаве двое украинцев — 20-летняя Анастасия и её 21-летний партнер Максим — подверглись избиению возле магазина. В августе на украинца напали в трамвае в Познани.

Польская полиция зарегистрировала 180 сообщений о преступлениях на этнической почве против украинцев в первой половине 2026 года. Это на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В начале 2026 года польское правительство создало 50 специализированных прокурорских групп для расследования преступлений на почве ненависти. В период с февраля по июнь в суд было передано 283 дела, в более чем 80 % из которых потерпевшими были украинцы.

Премьер-министр Дональд Туск призвал президента Навроцкого публично выступить против насилия.

"Мы должны вести решительную борьбу с этим насилием, потому что бандиты, хулиганы и эта насильственная патология набрались смелости благодаря политическому покровительству", — заявил Туск.

В то же время посол Украины в Польше Василий Боднар призвал политиков не использовать украинский вопрос в целях политической борьбы. Он подчеркнул необходимость конструктивного диалога между политиками, СМИ и представителями власти.

Напомним, прокуратура Радома в Мазовецком воеводстве сообщила о нападении на троих украинцев. По данным следствия, сначала пьяный мужчина начал разговаривать с ними о Волынской трагедии, после чего позвал ещё восьмерых поляков и подговорил их напасть на украинцев.

Ранее Фокус также сообщал об инциденте в Варшаве. По словам матери пострадавшей, на украинскую девушку напали из-за её акцента и ударили по лицу. В результате удара она лишилась двух передних зубов.