Українці стали мішенню в Польщі: напади почалися через антиукраїнську риторику, — Politico

Українців у Польщі дедалі частіше атакують через національність, а антиукраїнська риторика правих політиків посилює ворожість напередодні парламентських виборів 2027 року.

Про це йдеться в матеріалі видання Politico.

Видання зазначає, що польські націоналісти перетворюють ставлення до приблизно 1,5 млн українців на політичне питання, використовуючи суперечки щодо соціальних виплат та історії.

Під час президентської кампанії 2025 року політики почали звинувачувати українців у тому, що вони нібито користуються польською системою за рахунок держави. Цього літа президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни після рішення українського президента назвати військовий підрозділ на честь Української повстанської армії.

Антиукраїнська риторика посилюється напередодні парламентських виборів восени 2027 року. Праві та ультраправі політики виступають проти соціальних виплат українцям і закликають переглянути підтримку України.

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Соціолог професор Рафал Панковський вважає, що попри загальну підтримку України серед багатьох поляків, ситуація змінюється.

“Популістська антиукраїнська риторика створила сприятливий ґрунт для нападів, перетворивши велику й помітну меншину на мішень”, — сказав він.

За даними опитування CBOS, симпатія поляків до українців знизилася з 51% у 2023 році до 29% у січні 2026-го. Водночас частка тих, хто ставиться до українців негативно, зросла до 43%.

На тлі цього почастішали випадки агресії. У липні у Вроцлаві двоє українців — 20-річна Анастасія та її 21-річний партнер Максим — зазнали побиття біля магазину. У серпні українця атакували в трамваї у Познані.

Польська поліція зафіксувала 180 повідомлень про злочини на етнічному ґрунті проти українців у першій половині 2026 року. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Польський уряд на початку 2026 року створив 50 спеціалізованих прокурорських груп для розслідування злочинів на ґрунті ненависті. У період з лютого до червня до суду передали 283 справи, у понад 80% з них потерпілими були українці.

Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав президента Навроцького публічно виступити проти насильства.

“Ми маємо вести рішучу боротьбу з цим насильством, тому що бандити, хулігани та ця насильницька патологія набралися сміливості через політичне покровительство”, — заявив Туск.

Водночас посол України в Польщі Василь Боднар закликав політиків не використовувати українське питання для політичної боротьби. Він наголосив на необхідності позитивної комунікації між політиками, медіа та представниками влади.

Нагадаємо, прокуратура Радома в Мазовецькому воєводстві повідомила про напад на трьох українців. За даними слідства, спочатку п’яний чоловік почав говорити з ними про Волинську трагедію, після чого покликав ще вісьмох поляків і підбурив їх до нападу на українців.

Раніше Фокус також повідомляв про інцидент у Варшаві. За словами матері постраждалої, на українську дівчину напали через її акцент і вдарили по обличчю. Унаслідок удару вона втратила два передні зуби.