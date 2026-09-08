В горах Кабардино-Балкарии в результате схода лавины погибла группа российских туристов, среди которых были военнослужащие центра специального назначения "Витязь" Росгвардии, сообщили в сети. Росгвардейцы совершали преступления в Буче и Гостомеле и не смогли выбраться из-под горы снега, с которой столкнулись на высоте тысячи метров. Что известно об инциденте, произошедшем с российскими спецназовцами?

8 сентября об инциденте с участием спецназовцев центра "Витязь" РФ сообщили в анонимном Telegram-канале "Досье шпиона", в котором пишут о деятельности российских силовиков и военных. Инцидент произошел 6 сентября. Выяснилось, что погибли сразу 13 российских военных. Кроме того, есть спецназовцы, которые, вероятно, "находятся в коме".

В сообщении указывается, что в Кабардино-Балкарии, в Безенгийском ущелье, сошла лавина, которая погребла группу альпинистов. Среди них были бойцы "Витязя": других подробностей нет.

Инцидент в РФ — сообщение о гибели бойцов центра "Витязь" в Кабардино-Балкарии 6 сентября Фото: Скриншот

Инцидент в РФ — что известно о погибших спецназовцах "Витязь"

Российские СМИ писали об инциденте в Кабардино-Балкарии. "РИА Новости" вечером 6 сентября сообщило о лавине и группе альпинистов. По предварительным данным, двое человек погибли, трое получили ранения, а еще около десятка — находятся под слоем снега и льда. На месте происшествия работали 31 спасатель МЧС: они жаловались на сложный рельеф и угрозу новых сходов. Позже информацию уточнили: число погибших возросло до 11, а без вести пропавших — шестеро. Между тем российское СМИ Astra написало, что в горах находились 33 россиянина: проходили "учебные сборы представителей силовых ведомств". Итоги поисковой операции — 11 погибших, шестеро в больнице, 10 спустились самостоятельно, а шестеро — пропали без вести. Также указано, что альпинисты находились в палаточном лагере: где точно, не известно, но в Безенгийском ущелье есть лагерь "Безенги", расположенный на высоте 2200 м. На профильном ресурсе есть информация, что инцидент со спецназовцами произошел около 17 ч 6 сентября, а лавина сошла с массива Мижинги (координаты вершины 43.0446, 43.1481).

Відео дня

Инцидент в РФ — подробности событий в Кабардино-Балкарии 6 сентября Фото: Скриншот

"Витязь" — это 604-й центр специального назначения, входящий в состав Росгвардии РФ и носящий "крапчатые береты". Подразделение в нынешнем формате появилось в 2008 году, а до этого входило в состав МВД РФ: подавляло беспорядки в национальных республиках и выполняло другие задачи. Расследование агентства Reuters установило, что бойцы этого подразделения Росгвардии убивали украинцев в Буче в первые дни вторжения в 2022 году. Кроме того, спецназовцы участвовали в попытке высадки диверсантов в Гостомеле, а через несколько месяцев их заметили в Харьковской области, когда они попытались атаковать украинские позиции. РосСМИ в 2024 году сообщили, что центру "Витязь" 47 лет и что в ходе войны РФ против Украины погибли девять спецназовцев, а 800 получили награды. Военные этого подразделения во время тренировок отрабатывают тактику выполнения боевых задач против бойцов ВСУ в Украине.

Инцидент в РФ — спецназовцы центра "Витязь" Росгвардии Фото: Из открытых источников

Инцидент в РФ — тренировка спецназовцев центра "Витязь" Росгвардии Фото: Из открытых источников

Отметим, что Фокус писал о других инцидентах в РФ, произошедших в последнее время. Один из случаев произошел не по естественным причинам, а в результате атаки украинских дронов на российские объекты на временно оккупированной территории Крыма. Как сообщили российские СМИ, во время воздушного налета погиб глава благотворительного фонда Анатолий Чернышов, который собирал миллионы рублей на помощь российской армии.

Напоминаем, что среди других инцидентов в РФ — это, например, два выстрела в российского генерал-майора Николая Варпаховича, который организовывал авиаудары по Украине и причастен к обстрелам "Охматдета" и Умани.