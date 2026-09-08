Убивали в Бучі: у Кабардино-Балкарії загинули спецназівці центру "Витязь" РФ, — соцмережі (фото)

У горах Кабардино-Балкарії від сходження лавини загинула група російських туристів, серед яких були військові центру спеціального призначення "Витязь" Росгвардії, повідомили у мережі. Росгвардійці чинили злочини в Бучі та Гостомелі й не вибрались з-під гори снігу, з якою зустрілись на висоті тисячі метрів. Що відомо про інцидент, який стався з російськими спецпризначенцями?

8 вересня про інцидент зі спецпризначенцями центру "Витязь" РФ повідомили в анонімному Telegram-каналі "Досье шпиона", у якому пишуть про діяльність російських силовиків та військових. Інцидент стався 6 вересня. З'ясувалось, що загинуло відразу 13 російських військових. Крім того, є спецпризначенці, які, ймовірно, "перебувають у стані коми".

У дописі вказано, що у Кабардино-Балкарії, у Безенгійській ущелині, зійшла лавина, яка поховала групу альпіністів. Серед них були бійці "Витязя": інших деталей немає.

Інцидент у РФ — допис про загибель бійців центру "Витязь" у Кабардино-Балкарії 6 вересня Фото: Скриншот

Інцидент у РФ — що відомо про загиблих спецпризначенців "Витязь"

РосЗМІ писали про інцидент у Кабардино-Балкарії. "РИА Новости" увечері 6 вересня повідомило про лавину та групу альпіністів. За попередніми даними, двоє людей загинуло, троє отримали поранення, а ще близько десятка — перебувають під шаром снігу та льоду. На місці подій працював 31 рятувальник МНС: скаржились на важкий рельєф та загрозу нових сходжень. Згодом інформацію уточнили: кількість загиблих зросла до 11, а зникло безвісти — шестеро. Тим часом росЗМІ Astra написало, що в горах перебувало 33 росіян: відбувались "навчальні збори представників силових відомств". Підсумки пошукової операції — 11 загинуло, шестеро в лікарні, 10 спустились самостійно, а шестеро — зникли безвісти. Також вказано, що альпіністи перебували у наметовому таборі: де точно, не вказано, але у Безенгійській ущелині є табір "Безенги", розташований на висоті 2200 м. На профільному ресурсі є інформація, що інцидент зі спецпризначенцями стався близько 17 год 6 вересня, а лавина зійшла з масиву Міжінгі (координати вершини 43.0446, 43.1481).

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Інцидент у РФ — деталі подій у Кабардино-Балкарії 6 вересня Фото: Скриншот

"Витязь" — це 604-й центр спеціального призначення, який входить до складу Росгвардії РФ та носить "крапові берети". Підрозділ у нинішньому форматі з'явився у 2008 році, а перед цим був частиною МВС РФ: придушував заворушення у національних республіках та виконував інші завдання. Розслідування агентства Reuters встановило, що бійці цього підрозділу Росгвардії убивали українців в Бучі у перші дні вторгнення у 2022 році. Крім того, спецпризначенці брали участь в спробі висадки диверсантів у Гостомелі, а через кілька місяців їх помітили у Харківській області, коли вони спробували атакувати українські позиції. Російські медіа у 2024 році розповіли, що центру "Витязь" 47 років і що на війні РФ проти України загинуло дев'ять спецпризначенців, а 800 отримали нагороди. Військові цього підрозділу під час тренувань відпрацьовують тактику виконання бойових завдань проти бійців ЗСУ в Україні.

Інцидент у РФ — спецпризначенці центру "Витязь" Росгвардії Фото: З відкритих джерел

Інцидент у РФ — тренування спецпризначенців центру "Витязь" Росгвардії Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти у РФ, які стались останнім часом. Один з випадків стався не через природні причини, а через атаку дронів України на російські об'єкти на ТОТ Криму. Як повідомили росЗМІ, під час повітряного загинув глава благодійного фонду Анатолій Чернишов, який збирав мільйони рублів на допомогу російській армії.

Нагадуємо, інші інциденти у РФ — це, наприклад, два постріли у російського генерал-майора Миколу Варпаховича, який організовував повітряні удари по Україні та причетний до обстрілів "Охматдиту" та Умані.