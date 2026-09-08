Имел при себе взрывчатку: в Германии задержали подозреваемого в атаках на электроподстанции

В Германии задержали 48-летнего Даниэля Ф., которого подозревают в серии нападений на электроподстанции в нескольких федеральных землях страны. Мужчину задержали недалеко от Вайсвайлера в Северном Рейне-Вестфалии, когда он пытался пройти мимо полицейского оцепления.

Об этом сообщило издание Spiegel.

По данным издания, подозреваемый был один и передвигался пешком. При задержании он не оказывал сопротивления, но, вероятно, имел при себе дополнительные взрывные устройства.

Накануне возле электростанции в Вайсвайлере правоохранители обнаружили несколько самодельных устройств, которые, по версии следствия, могли использоваться во время атак. Неподалеку также обнаружили палатку, установленную в кустарнике, с дополнительными взрывными зарядами. Находки сейчас проверяют специалисты по разминированию земельного уголовного ведомства Северного Рейна-Вестфалии.

Полиция разыскивала мужчину несколько дней. В ходе поисков задействовали сотни сотрудников правоохранительных органов, дроны, вертолеты и тепловизионные камеры. В конце концов его заметили возле полицейского блокпоста.

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По данным Spiegel, серия атак на электроподстанции началась на прошлой неделе. Первый случай произошёл в Яншвальде в Бранденбурге, после чего атаки произошли в Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии. Подозреваемый, как утверждает издание, заявлял о своей причастности к нападениям в письмах.

В отношении Даниэля Ф. ещё в прошлую пятницу был выдан ордер на арест по подозрению в организации взрыва, повреждении важных средств производства и срыве работы общественных предприятий. Ожидается, что его доставят к следственному судье во вторник или среду.

Напомним, вечером 4 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Рядом с ним находились несколько украинских грузовых самолетов. Аэропорт является одним из центров доставки военной помощи Украине в войне против России. Впоследствии там обнаружили еще два дрона.

Через десять дней правоохранители обнаружили ещё один беспилотник со взрывчаткой. Кроме того, следователи изъяли техническое устройство, которое, вероятно, могло использоваться для управления им.