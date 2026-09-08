Мав при собі вибухівку: у Німеччині затримали підозрюваного в атаках на електропідстанції

У Німеччині затримали 48-річного Даніеля Ф., якого підозрюють у серії атак на електропідстанції в кількох землях країни. Чоловіка затримали поблизу Вайсвайлера в Північному Рейні-Вестфалії, коли він намагався пройти повз поліцейське оточення.

Про це повідомило видання Spiegel.

За даними видання, підозрюваний був один і пересувався пішки. Під час затримання він не чинив опору, але, ймовірно, мав при собі додаткові вибухові засоби.

Напередодні біля електростанції у Вайсвайлері правоохоронці знайшли кілька саморобних пристроїв, які, за версією слідства, могли використовуватися під час атак. Неподалік також виявили намет, встановлений у чагарниках, із додатковими вибуховими зарядами. Знахідки зараз перевіряють фахівці з розмінування земельного кримінального відомства Північного Рейну-Вестфалії.

Поліція розшукувала чоловіка кілька днів. Під час пошуків використовували сотні правоохоронців, дрони, гелікоптери та тепловізійні камери. Зрештою його помітили біля поліцейського блокпоста.

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За даними Spiegel, серія атак на електропідстанції почалася минулого тижня. Перший випадок стався у Яншвальде в Бранденбурзі, після чого атаки відбулися у Північному Рейні-Вестфалії та Саксонії. Підозрюваний, як стверджує видання, заявляв про свою причетність до нападів у листах.

Проти Даніеля Ф. ще минулої п'ятниці видали ордер на арешт за підозрою у спричиненні вибуху, пошкодженні важливих робочих засобів і порушенні роботи громадських підприємств. Очікується, що його доставлять до слідчого судді у вівторок або середу.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник із вибухівкою. Поруч із ним перебували кілька українських вантажних літаків. Аеропорт є одним із центрів доставки військової допомоги Україні у війні проти Росії. Згодом там знайшли ще два дрони.

Через десять днів правоохоронці виявили ще один безпілотник із вибухівкою. Крім того, слідчі вилучили технічний пристрій, який, імовірно, могли використовувати для керування ним.