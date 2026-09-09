Сине-желтая парковка возле школы вызвала скандал в Рашине: "Это все еще Польша?"

Обычная дорожная разметка возле школы в польском городке неожиданно стала поводом для острой общественной дискуссии. Жители увидели в цветах то, чего там на самом деле не было.

В польском Рашине разразился скандал из-за парковочных мест, оформленных в сине-желтой цветовой гамме возле местной школы. Часть жителей и пользователей социальных сетей решила, что разметка якобы предназначена специально для украинцев или является проявлением солидарности с Украиной. Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

Откуда возникло недоразумение

Перед школой в Рашине обустроили специальные парковочные места формата "Kiss and Ride" — для родителей, которые привозят детей в школу. Однако сочетание синего и желтого цветов у части жителей сразу же ассоциировалось с украинским флагом. Появились даже версии, что местные власти таким образом хотели продемонстрировать поддержку украинских школьников.

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Один из жителей общины признался, что сначала был весьма озадачен увиденным: "Сначала я был в шоке, когда это увидел. Я подумал, что сейчас что-то произойдет".

Власти объяснили истинное назначение

В муниципалитете поспешили успокоить жителей — цветовая гамма разметки никоим образом не связана с Украиной. Зона Kiss and Ride создана исключительно для быстрой и безопасной высадки детей возле школы, чтобы предотвратить пробки и обеспечить комфортное движение транспорта.

Заместитель мэра коммуны Рашин Анета Вротна подчеркнула, что парковка предназначена абсолютно для всех жителей: "Зона „Поцелуй и уезжай“ предназначена для всех жителей, которые паркуются возле местных школ, чтобы высадить своих детей, поцеловать их и уехать".

Чиновница также призналась, что реакция общественности стала для властей неожиданностью:

"Мы очень удивлены. Цветовая гамма разметки, которая ещё не утверждена, поскольку требует доработки с использованием разметки Kiss and Ride, была воспринята как украинские флаги". По её словам, окончательный вариант разметки будет иметь стандартное европейское оформление с белой окантовкой и маркировкой K+R.

Ситуацию успели прокомментировать даже польские политики — в частности, представитель партии "Конфедерация" Конрад Беркович иронично спросил: "Это всё ещё Польша?"

Ранее сообщалось, что Киев стремится повторить успешный опыт совместного проведения Евро-2012 с Варшавой и рассматривает возможность подачи совместной заявки на проведение будущего чемпионата мира по футболу.

Также стало известно, что с 10 сентября Польша вводит ограничения на полеты вблизи границы с Украиной из-за постоянной угрозы со стороны России – временная зона ограничения EP R134 будет действовать до 9 декабря 2026 года на высоте до 3 километров в восточной части страны для обеспечения свободы действий противовоздушной обороны.