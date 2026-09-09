Синьо-жовте паркування біля школи спричинило скандал в Рашині: "Це все ще Польща?"

Звичайна дорожня розмітка біля школи в польському містечку несподівано стала приводом для гострої суспільної дискусії. Мешканці побачили в кольорах те, чого там насправді не було.

У польському Рашині спалахнув скандал через паркувальні місця, оформлені в синьо-жовтій гамі поблизу місцевої школи. Частина мешканців та користувачів соцмереж вирішила, що розмітка нібито призначена спеціально для українців або є проявом солідарності з Україною. Про це пише видання Wirtualna Polska.

Звідки виникло непорозуміння

Перед школою в Рашині облаштували спеціальні паркувальні місця формату Kiss and Ride – для батьків, які привозять дітей на навчання. Однак поєднання синього та жовтого кольорів у частини мешканців миттєво асоціювалося з українським прапором. З'явилися навіть версії, що місцева влада таким чином хотіла продемонструвати підтримку українських школярів.

Відео дня

Один із жителів громади зізнався, що спершу був неабияк спантеличений побаченим: "Спочатку я був шокований, коли побачив це. Я подумав, що зараз щось станеться".

Влада пояснила справжнє призначення

У муніципалітеті поспішили заспокоїти мешканців – кольорова гама розмітки жодним чином не пов'язана з Україною. Зона Kiss and Ride створена винятково для швидкого й безпечного висадження дітей поблизу школи, аби запобігти заторам та забезпечити комфортний рух транспорту.

Заступниця мера комуни Рашин Анета Вротна наголосила, що паркування призначене абсолютно для всіх мешканців: "Зона "Поцілунок та їдь" призначена для всіх мешканців, які паркуються біля місцевих шкіл, щоб висадити своїх дітей, поцілувати їх та виїхати".

Чиновниця також зізналася, що реакція громади стала для влади несподіванкою:

"Ми дуже здивовані. Колірну гаму маркування, яка ще не затверджена, оскільки вимагає обробки з використанням маркування Kiss and Ride, сприйняли як українські прапори". За її словами, фінальний варіант розмітки матиме стандартне європейське оформлення з білою окантовкою та маркуванням K+R.

Ситуацію встигли прокоментувати навіть польські політики – зокрема, представник партії "Конфедерація" Конрад Беркович іронічно запитав: "Це все ще Польща?"

Раніше повідомлялося, що Київ прагне повторити успішний досвід спільного проведення Євро-2012 з Варшавою та розглядає можливість подання спільної заявки на майбутній Чемпіонат світу з футболу.

Також стало відомо, що з 10 вересня Польща запроваджує обмеження польотів поблизу кордону з Україною через постійну загрозу з боку Росії – тимчасова зона обмеження EP R134 діятиме до 9 грудня 2026 року на висоті до 3 кілометрів у східній частині країни задля забезпечення свободи дій протиповітряній обороні.