"Камня на камне не останется": Медведев отверг возможность мобилизации в РФ и пригрозил ударами по Киеву и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке к масштабной мобилизации в России, заявив, что на фронте воюют "настоящие патриоты" и их якобы достаточно для продолжения войны.

Бывший президент РФ выступил с очередной серией скандальных заявлений, обвинив Украину в "лживой провокации" в связи со слухами о мобилизации. По его словам, Киев распространяет такую информацию для того, чтобы "расколоть общество" накануне выборов в российскую Госдуму. Об этом Медведев заявил в интервью российскому изданию "Ведомости", которое было опубликовано 10 сентября.

Российский политик также напомнил о недавнем заявлении диктатора Владимира Путина, который также опровергал информацию о возможной мобилизации в РФ.

"И я еще раз повторю, что этот слух — ложная провокация со стороны киевских властей, которые испытывают острую нехватку кадров" заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, проблем с укомплектованием войск в России вообще нет. На фронте воюют добровольцы и контрактники, которые якобы полностью покрывают потребности ВС РФ.

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"Они — настоящие патриоты России. Именно поэтому в мобилизации нет никакой необходимости" подчеркнул политик.

Медведев в очередной раз пригрозил "ядерным апокалипсисом"

Кроме того, Медведев в ходе интервью российским СМИ в очередной раз стал угрожать Украине и ее союзникам. Бывший глава Кремля допустил возможность нанесения удара по странам НАТО, заявив, что Россия располагает средствами для таких атак.

"Наш военный потенциал позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО так, что от них не останется камня на камне, только серый ядерный пепел". подчеркнул Медведев.

При этом он заявил, что именно "коллективный Запад" пытается "поставить мир на грань ядерного апокалипсиса". При этом Россия "осознает ответственность" за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу, но "терпение не безгранично", заявил российский политик.

Напомним, 2 сентября Медведев пригрозил нанести удар по Берлину в ответ на антироссийские санкции.

В августе Медведев пригрозил Украине потерей новых территорий.