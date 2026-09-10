"Каменя на камені не залишиться": Медведєв відкинув мобілізацію в РФ і пригрозив ударами по Києву та НАТО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заперечив інформацію про підготовку до масштабної мобілізації у Росії, заявивши про те, що на фронті воюють "справжні патріоти" і їх нібито достатньо для продовження війни.

Колишній президент РФ видав чергову низку скандальних заяв, звинувативши Україну у "брехливій провокації" через чутки про мобілізацію. За його словами, Київ поширює таку інформацію для того, щоб "розколоти суспільство" напередодні виборів до російської Держдуми. Про це Медведєв заявив під час інтерв'ю російському виданню "Відомості", яке оприлюднили 10 вересня.

Російський політик також пригадав нещодавню заяву диктатора Володимира Путіна, який також спростовував дані про можливу мобілізацію у РФ.

"І я ще раз повторю, що ця чутка - брехлива провокація з боку київської влади, яка зазнає найважчого дефіциту людських ресурсів" заявив Дмитро Медведєв.

За його словами, проблем із наповненням війська у Росії взагалі немає. На фронті воюють добровольці та контрактики, які нібито повністю покривають потреби ЗС РФ.

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"Вони є справжніми патріотами Росії. Саме тому жодної необхідності в мобілізації немає" підкреслив політик.

Медведєв вкотре пригрозив "ядерним апокаліпсисом"

Окрім того, Медведєв під час інтерв'ю росЗМІ вкотре кинувся погрожувати Україні та її союзникам. Колишній глава Кремля допустив удар по державах НАТО, заявивши, що Росія володіє можливостями для таких атак.

"Наш військовий потенціал дозволяє вдарити по Києву та основним об'єктам НАТО так, щоб від них не залишилося каменю на камені, тільки сіра ядерна пилюка". наголосив Медведєв.

При цьому він сказав, що саме "колективний Захід" намагається "поставити світ на порозі ядерного апокаліпсису". При тому Росія "розуміє відповідальність" за долю людства і прагне запобігти глобальній катастрофі, але "терпіння не безмежне", заявив російський політик.

Нагадаємо, 2 вересня Медведєв пригрозив атакою на Берлін у відповідь на антиросійські санкції.

У серпні Медведєв пригрозив Україні втратою нових територій.