В Венесуэле разбился самолет: среди пассажиров была украинская модель София Комар

Несмотря на крушение самолёта, все пассажиры и члены экипажа остались живы.

В Венесуэле произошла авиакатастрофа с участием частного самолета, на борту которого находилась модель из Украины София Комар. Об этом сообщает венесуэльское издание El Pitazo.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 6 сентября 2026 года, когда самолёт следовал из Канаймы в Сьюдад-Боливар, столицу штата Боливар. Речь идёт о частном рейсе. По данным авиационной базы Bureau of Aircraft Accidents Archives, самолёт эксплуатировала венесуэльская компания Inversiones Coimpro.

По данным El Pitazo, самолёт с регистрационным номером YV2199 разбился при заходе на посадку в аэропорту имени Томаса де Эреса после 13:00 по местному времени.

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Точная причина аварии пока не установлена. Венесуэльские службы начали расследование после катастрофы.

После падения самолет частично загорелся. На фотографиях, опубликованных спасательными службами, видно, что нижняя часть воздушного судна была повреждена огнем. Все пассажиры самолета были эвакуированы и доставлены в Университетский больничный комплекс Руиса-и-Паеса в Сьюдад-Боливаре. Погибших нет, однако все семь человек на борту получили травмы.

Кто находился на борту

Экипаж самолета состоял из командира Эрнесто Маседы и второго пилота Хосе Гонсалеса. Пассажиров было пятеро: Рауль Фрагоса, Майкл Брэдли, Гильермо Амаро Чакон, Доминго Амаро Чакон и украинская модель София Комар. Именно такой список пассажиров приводит El Pitazo со ссылкой на предварительные данные венесуэльских военных и служб гражданской защиты.

Кстати, El Pitazo уделяет особое внимание двум пассажирам самолета — Доминго Арнальдо Амаро Чакону и Гильермо Альфредо Амаро Чакону. По данным издания, братья являются предпринимателями, а их имена фигурируют в журналистском расследовании Mapas de Poder, касающемся деловых и финансовых связей вокруг бывшего президента Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

El Pitazo утверждает, что компании, связанные с братьями Амаро, фигурировали в документах испанских правоохранительных органов, расследовавших финансовые операции. Речь идет, в частности, о деятельности в сферах нефти, золота и агропромышленности. При этом издание отмечает, что пыталось узнать позицию самих фигурантов по поводу этих утверждений, но ответа не получило.

Что известно о Софии Комар

El Pitazo называет Софию Комар украинской моделью, которая работала на международном уровне и публиковала материалы, связанные с модельной индустрией. Впрочем, в открытых источниках нет подробной официальной биографии Софии Комар, поэтому неизвестно, где она родилась и сколько ей лет.

Издание также отмечает, что её фотографии с отдыха в Канайме помогли установить, что она вместе с другими пассажирами находилась там за несколько дней до аварии.

Накануне аварии Комар публиковала в своих социальных сетях фотографии из национального парка Канайма.

Пост Софии Комар в Instagram

По данным El Pitazo, группа остановилась в Waka Wená — одном из самых дорогих туристических лагерей в западной части парка. В сентябре 2026 года Waka Wená предлагал пакетное проживание для двух человек с четверга по воскресенье за 3468 евро, а вариант с воскресенья по четверг стоил 4130 евро. В стоимость входили проживание, экскурсии и трансфер.

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