56-летняя украинская телеведущая впервые сделала пластическую операцию (фото)

56-летняя украинская телеведущая, модель и блогерша Светлана Вольнова раскрыла секрет своего свежего вида: она уже прибегла к услугам пластической хирургии.

Об этом звезду спросили в программе "Утро в большом городе".

Светлана Вольнова сделала пластическую операцию

"Спасибо моему косметологу. Я веду аскетический образ жизни: не пью, не курю, занимаюсь йогой, не принимаю антидепрессанты", — говорит блогерша.

Помимо этих основ образа жизни, Светлана уже прибегла к услугам пластической хирургии. Операция, как оказалось, была совсем недавно.

"Была. Первая операция, месяц назад, по подтяжке вот этой области", — показала Вольнова на область вокруг глаз.

Блогершу спросили, не было ли ей страшно.

"Нет, я ничего не боюсь", — говорит она.

Светлана Вольнова Фото: Instagram

Почему не работает на телевидении

Кроме того, Светлана объяснила, почему сейчас не работает на украинском телевидении: на самом деле ей предлагают вести различные проекты. Впрочем, у звезды возникают проблемы с украинским языком.

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"Иногда меня приглашают на разные каналы, но когда они слышат, как я говорю по-украински, то говорят: „Светлана, спасибо!“. Я учусь каждый день, у меня молодая учительница, и сейчас я нашла ещё и логопеда, который тренирует речевой аппарат, которым я не пользовалась с детства", — говорит женщина.

Светлана Вольнова Фото: Instagram

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