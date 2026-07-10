56-річна українська телеведуча вперше зробила пластичну операцію (фото)
56-річна українська телеведуча, модель та блогерка Світлана Вольнова розкрила, в чому секрет її свіжого вигляду: вона вже звернулася до пластичної хірургії.
Про це зірку запитали в "Ранку у великому місті".
Світлана Вольнова зробила пластичну операцію
"Дякую моєму косметологу. У мене аскеза: я не п'ю, не палю, займаюся йогою, не сиджу на антидепресантах", — каже блогерка.
Окрім цих основ стилю життя, Світлана вже звернулася до пластичної хірургії. Операція, виявляється, була зовсім нещодавно.
"Було. Перша операція, місяць тому, на підтяжку ось цього", — показала Вольнова на зону навколо очей.
У блогерки запитали, чи було їй страшно.
"Ні, я нічого не боюся", — каже вона.
Чому не працює на телебаченні
Також Світлана пояснила, чому зараз не працює на українському телебаченні: насправді її кличуть вести різні проєкти. Втім, у зірки з українською мовою є проблеми.
"Іноді запрошують на різні канали, але коли вони відчували мою українську мову, то вони такі: "Світлано, дякую!". Я вчу щодня, у мене молода вчителька, і зараз я знайшла ще й логопеда, який вправляє мовний апарат, яким я не працювала від дитинства", — каже жінка.
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