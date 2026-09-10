У Венесуелі розбився літак: серед пасажирів була українська модель Софія Комар

Попри падіння повітряного судна, усі пасажири та члени екіпажу залишилися живими.

У Венесуелі сталася авіаційна аварія за участю приватного літака, на борту якого перебувала модель з України Софія Комар. Про подію повідомляє венесуельське видання El Pitazo.

Аварія сталася в неділю, 6 вересня 2026 року, коли літак прямував із Канайми до Сьюдад-Болівара, столиці штату Болівар. Йдеться про приватний рейс. За даними авіаційної бази Bureau of Aircraft Accidents Archives, літак експлуатувала венесуельська компанія Inversiones Coimpro.

За даними El Pitazo, повітряне судно з реєстраційним номером YV2199 впало під час наближення до аеропорту імені Томаса де Ереса після 13:00 за місцевим часом.

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Точна причина аварії поки не встановлена. Венесуельські служби почали розслідування після катастрофи.

Літак після падіння частково загорівся. На фотографіях, поширених рятувальними службами, видно, що нижня частина повітряного судна була пошкоджена вогнем. Усіх людей із літака евакуювали та доправили до Університетського лікарняного комплексу Руїса-і-Паеса у Сьюдад-Боліварі. Загиблих немає, однак всі семеро людей на борту отримали травми.

Хто був на борту

Екіпаж літака складався з командира Ернесто Маседи та другого пілота Хосе Гонсалеса. Пасажирів було п'ятеро: Рауль Фраґоса, Майкл Бредлі, Гільєрмо Амаро Чакон, Домінго Амаро Чакон та українська модель Софія Комар. Саме такий список пасажирів наводить El Pitazo з посиланням на попередні дані венесуельських військових та служб цивільного захисту.

До речі, окрему увагу El Pitazo приділяє двом пасажирам літака — Домінго Арнальдо Амаро Чакону та Гільєрмо Альфредо Амаро Чакону. За даними видання, брати є підприємцями, а їхні імена фігурують у журналістському розслідуванні Mapas de Poder, що стосується бізнесових та фінансових зв'язків навколо колишнього президента Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро.

El Pitazo стверджує, що компанії, пов'язані з братами Амаро, фігурували в документах іспанських правоохоронних органів, які досліджували фінансові операції. Йдеться, зокрема, про діяльність у сферах нафти, золота та агропромисловості. При цьому видання наголошує, що намагалося отримати позицію самих фігурантів щодо цих тверджень, але відповіді не отримало.

Що відомо про Софію Комар

El Pitazo називає Софію Комар українською моделлю, яка працювала на міжнародному рівні та публікувала матеріали, пов'язані з модельною індустрією. Втім, у відкритих джерелах немає детальної офіційної біографії Софії Комар, тому невідомо про її місце народження і вік.

Видання також зазначає, що її фотографії з відпочинку в Канаймі допомогли встановити, що вона разом з іншими пасажирами перебувала там кілька днів до аварії.

Напередодні аварії Комар публікувала у своїх соціальних мережах фотографії з національного парку Канайма.

Допис в Іnstagram Софії Комар

За даними El Pitazo, група зупинилася у Waka Wená — одному з найдорожчих туристичних таборів у західній частині парку. У вересні 2026 року Waka Wená пропонував пакетне проживання для двох осіб із четверга до неділі за 3468 євро, а варіант із неділі до четверга коштував 4130 євро. У вартість входили проживання, екскурсії та трансфер.

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